https://ria.ru/20231013/mirotvortsy-1902492268.html
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:15
2023-10-13T12:15
2023-10-13T12:25
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе."Все это время в трехстороннем формате - Россия, Азербайджан и Армения - велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами: Баку и Ереваном. А российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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владимир путин, в мире, нагорный карабах, азербайджан, россия, снг, армения
Владимир Путин, В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Россия, СНГ, Армения
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе
Путин: российские миротворцы добросовестно выполняли обязательства в Карабахе