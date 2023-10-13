Рейтинг@Mail.ru
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 13.10.2023 (обновлено: 12:25 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/mirotvortsy-1902492268.html
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:15
2023-10-13T12:25
владимир путин
в мире
нагорный карабах
азербайджан
россия
снг
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_171:434:3041:2048_1920x0_80_0_0_88bb598c77eb5f4b23ebaac5bf0493bc.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе."Все это время в трехстороннем формате - Россия, Азербайджан и Армения - велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами: Баку и Ереваном. А российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
нагорный карабах
азербайджан
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d6d8a3e4a887f1d008a2d534772081bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, нагорный карабах, азербайджан, россия, снг, армения
Владимир Путин, В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Россия, СНГ, Армения
Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе

Путин: российские миротворцы добросовестно выполняли обязательства в Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе.
«
"Все это время в трехстороннем формате - Россия, Азербайджан и Армения - велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами: Баку и Ереваном. А российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
Владимир ПутинВ миреНагорный КарабахАзербайджанРоссияСНГАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала