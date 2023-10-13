https://ria.ru/20231013/mirotvortsy-1902492268.html

Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе

Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023

Путин: миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:25

владимир путин

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азербайджан

россия

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе."Все это время в трехстороннем формате - Россия, Азербайджан и Армения - велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами: Баку и Ереваном. А российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

нагорный карабах

азербайджан

россия

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