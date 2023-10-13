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МИД России и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений - РИА Новости, 13.10.2023
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08:35 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/mid-1902426928.html
МИД России и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений
МИД России и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений - РИА Новости, 13.10.2023
МИД России и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений
МИД РФ и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:35
2023-10-13T08:35
в мире
россия
корейский полуостров
сергей лавров
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 13 окт - РИА Новости. МИД РФ и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНДР и Россией. Согласно агентству, в послании Лаврова говорилось, что отношения двух стран, основанные на традициях дружбы и добрососедства, продолжают успешно развиваться, а народы обеих стран борются за создание "справедливого многополярного мира и реализацию истинного права на самоопределение всех наций". В поздравлении российской стороны также напоминается, что лидеры двух стран на саммите в сентябре этого года на космодроме Восточный договорились усиливать сотрудничество в интересах своих народов и ради мира и безопасности на Корейском полуострове, в регионе Северо-Восточной Азии и во всем мире, отмечает ЦТАК. МИД КНДР в свою очередь отметил в поздравлении, что внешнеполитические ведомства обеих стран будут играть "ведущую роль" в выполнении достигнутых соглашений, укрепляя и развивая традиционные и стратегические отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами "на новом уровне".
https://ria.ru/20231012/kndr-1902150232.html
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корейский полуостров
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в мире, россия, корейский полуостров, сергей лавров, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Корейский полуостров, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея)
МИД России и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений

ЦТАК: МИД РФ и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 окт - РИА Новости. МИД РФ и КНДР обменялись поздравлениями по случаю 75-летия дипотношений, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и глава МИД РФ Сергей Лавров 12 октября обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между КНДР и Россией.
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Согласно агентству, в послании Лаврова говорилось, что отношения двух стран, основанные на традициях дружбы и добрососедства, продолжают успешно развиваться, а народы обеих стран борются за создание "справедливого многополярного мира и реализацию истинного права на самоопределение всех наций".
В поздравлении российской стороны также напоминается, что лидеры двух стран на саммите в сентябре этого года на космодроме Восточный договорились усиливать сотрудничество в интересах своих народов и ради мира и безопасности на Корейском полуострове, в регионе Северо-Восточной Азии и во всем мире, отмечает ЦТАК.
МИД КНДР в свою очередь отметил в поздравлении, что внешнеполитические ведомства обеих стран будут играть "ведущую роль" в выполнении достигнутых соглашений, укрепляя и развивая традиционные и стратегические отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами "на новом уровне".
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