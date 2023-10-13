https://ria.ru/20231013/lvenok-1902471481.html

В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка

В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка - РИА Новости, 13.10.2023

В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка

Прокуратура Запорожской области изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц, сообщили журналистам представители прокуратуры Запорожской... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:19

2023-10-13T11:19

2023-10-13T11:19

происшествия

запорожская область

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц, сообщили журналистам представители прокуратуры Запорожской области. "Частные лица для удовлетворения своих эстетических потребностей содержали львенка в съемной квартире. При этом они держали его в тесной клетке, не обеспечивали необходимым сбалансированным питанием, в связи с чем у маленького хищника сформировались слабые кости. Кроме того, у львенка диагностированы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности", - сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что львенок был изъят из незаконного владения. Для содержания и оказания ему ветеринарной помощи животное передано в Крымский парк львов "Тайган". Прокуратура региона поручила органам полиции проведение процессуальной проверки по факту жестокого обращения с диким животным, подчеркнули представители ведомства, результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Запорожской области.

https://ria.ru/20230611/zevs-1877524781.html

запорожская область

мелитополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, мелитополь