https://ria.ru/20231013/lvenok-1902471481.html
В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка
В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка - РИА Новости, 13.10.2023
В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка
Прокуратура Запорожской области изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц, сообщили журналистам представители прокуратуры Запорожской... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:19
2023-10-13T11:19
2023-10-13T11:19
происшествия
запорожская область
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц, сообщили журналистам представители прокуратуры Запорожской области. "Частные лица для удовлетворения своих эстетических потребностей содержали львенка в съемной квартире. При этом они держали его в тесной клетке, не обеспечивали необходимым сбалансированным питанием, в связи с чем у маленького хищника сформировались слабые кости. Кроме того, у львенка диагностированы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности", - сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что львенок был изъят из незаконного владения. Для содержания и оказания ему ветеринарной помощи животное передано в Крымский парк львов "Тайган". Прокуратура региона поручила органам полиции проведение процессуальной проверки по факту жестокого обращения с диким животным, подчеркнули представители ведомства, результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Запорожской области.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, запорожская область, мелитополь
Происшествия, Запорожская область, Мелитополь
В Мелитополе работники прокуратуры спасли покалеченного львенка
Сотрудники прокуратуры изъяли в Мелитополе больного львенка у незаконных хозяев
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц, сообщили журналистам представители прокуратуры Запорожской области.
"Частные лица для удовлетворения своих эстетических потребностей содержали львенка в съемной квартире. При этом они держали его в тесной клетке, не обеспечивали необходимым сбалансированным питанием, в связи с чем у маленького хищника сформировались слабые кости. Кроме того, у львенка диагностированы несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности", - сообщили в областной прокуратуре. Отмечается, что львенок был изъят из незаконного владения. Для содержания и оказания ему ветеринарной помощи животное передано в Крымский парк львов "Тайган".
Прокуратура региона поручила органам полиции проведение процессуальной проверки по факту жестокого обращения с диким животным, подчеркнули представители ведомства, результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Запорожской области.
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