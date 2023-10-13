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Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного - РИА Новости, 13.10.2023
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11:22 13.10.2023 (обновлено: 11:45 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/koran-1902472897.html
Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного
Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного - РИА Новости, 13.10.2023
Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного
На заседание в Висаитовский районный суд Грозного доставили сжегшего Коран жителя Волгограда Никиту Журавеля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:22
2023-10-13T11:45
грозный
волгоград
происшествия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. На заседание в Висаитовский районный суд Грозного доставили сжегшего Коран жителя Волгограда Никиту Журавеля, передает корреспондент РИА Новости. Первое судебное заседание было запланировано на 9 октября, но было перенесено ввиду неявки в суд обеих сторон. Как сообщила в пятницу адвокат подсудимого Юлия Антонова, это произошло из-за того, что за подсудимым не приехал конвой. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного, их в зале суда сейчас нет. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html
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грозный, волгоград, происшествия, чеченская республика (чечня)
Грозный, Волгоград, Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного

Волгоградца Журавеля, сжегшего Коран, доставили в районный суд Грозного

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель
Никита Журавель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Никита Журавель. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. На заседание в Висаитовский районный суд Грозного доставили сжегшего Коран жителя Волгограда Никиту Журавеля, передает корреспондент РИА Новости.
Первое судебное заседание было запланировано на 9 октября, но было перенесено ввиду неявки в суд обеих сторон. Как сообщила в пятницу адвокат подсудимого Юлия Антонова, это произошло из-за того, что за подсудимым не приехал конвой. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного, их в зале суда сейчас нет.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.
Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран
Вчера, 11:39
 
ГрозныйВолгоградПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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