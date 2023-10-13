Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного
Волгоградца Журавеля, сжегшего Коран, доставили в районный суд Грозного
Никита Журавель. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. На заседание в Висаитовский районный суд Грозного доставили сжегшего Коран жителя Волгограда Никиту Журавеля, передает корреспондент РИА Новости.
Первое судебное заседание было запланировано на 9 октября, но было перенесено ввиду неявки в суд обеих сторон. Как сообщила в пятницу адвокат подсудимого Юлия Антонова, это произошло из-за того, что за подсудимым не приехал конвой. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного, их в зале суда сейчас нет.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана".
В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.