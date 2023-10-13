https://ria.ru/20231013/koran-1902472897.html

Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного

Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного - РИА Новости, 13.10.2023

Волгоградца, сжегшего Коран, доставили в суд Грозного

На заседание в Висаитовский районный суд Грозного доставили сжегшего Коран жителя Волгограда Никиту Журавеля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:22

2023-10-13T11:22

2023-10-13T11:45

грозный

волгоград

происшествия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. На заседание в Висаитовский районный суд Грозного доставили сжегшего Коран жителя Волгограда Никиту Журавеля, передает корреспондент РИА Новости. Первое судебное заседание было запланировано на 9 октября, но было перенесено ввиду неявки в суд обеих сторон. Как сообщила в пятницу адвокат подсудимого Юлия Антонова, это произошло из-за того, что за подсудимым не приехал конвой. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного, их в зале суда сейчас нет. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, у грозненского СИЗО его встретили возмущенные жители региона с плакатами "Руки прочь от Корана". В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грозный, волгоград, происшествия, чеченская республика (чечня)