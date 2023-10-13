https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html

В Иванове заключен первый специальный инвестиционный контракт

В Иванове заключен первый специальный инвестиционный контракт - РИА Новости, 13.10.2023

В Иванове заключен первый специальный инвестиционный контракт

Производство инновационных мембранных материалов и многослойных тканей в Ивановской области организуют с помощью механизма специального инвестиционного... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:30

2023-10-13T19:30

2023-10-13T19:30

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 13 окт – РИА Новости. Производство инновационных мембранных материалов и многослойных тканей в Ивановской области организуют с помощью механизма специального инвестиционного контракта СПИК 2.0, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Первый в Ивановской области специальный инвестиционный контракт заключен с компанией "Фотопринт - Иваново" с участием Минпромторга РФ, правительства региона и администрации города Иваново", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что по условиям специального инвестконтракта инвестор обязуется вложить в проект более 367 миллионов рублей, произвести более 10,2 миллиона погонных метров ткани и создать 63 рабочих места. К концу года компания планирует выйти на стабильные промышленные объемы, что позволит на 100% заместить импортные материалы. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский побывал на инновационном производстве и обсудил с руководством компании планы развития инвестпроекта и меры поддержки. "Поможем, все сделаем, чтоб этот проект состоялся. Благодаря компании "Фотопринт – Иваново" у нас есть амбиция стать лидером в стране по производству мембранных тканей – создать производство полного цикла. Для этого мы с компанией, с министерством промышленности и торговли РФ заключаем специальный инвестиционный контракт. Что это позволит: сэкономить часть налогов и вложить их в производство", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. Заключительный этап инвестпроекта – ткачество и производство третьих слоев – будет реализован в следующем году. Для этого предстоит построить новую производственную площадку. Мембранные ткани в компании планируют использовать для производства повседневной городской одежды, в том числе, детской, а также для выпуска спецодежды. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) - инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России. Механизм СПИК подразумевает подписание соглашения между инвестором и государством, согласно которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект на территории РФ, а государство в течение срока действия СПИК обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет инвестору, в том числе, налоговые льготы, особые условия аренды земли, упрощенный доступ к госзаказам и другие преференции.

https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html

ивановская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский