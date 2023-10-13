https://ria.ru/20231013/kongress-1902688648.html

Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты

Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты - РИА Новости, 13.10.2023

Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты

Представители Республиканской партии в Палате представителей США выбрали Джима Джордана – председателя юридического комитета и ставленника экс-президента... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T23:14

2023-10-13T23:14

2023-10-13T23:26

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей США выбрали Джима Джордана – председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа – своим кандидатом на пост нового спикера палаты, сообщила в пятницу конгрессвумен Элиз Стефаник в своем аккаунте в соцсети X."Поздравляем назначенного (кандидатом) в спикеры Джима Джордана", - написала она.Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет Палаты представителей.Накануне другой конгрессмен – республиканец от Луизианы Стивен Скализ – отозвал свою кандидатуру на эту должность. Председатель юридического комитета фактически теперь является единственным кандидатом на пост спикера, и вопрос заключается лишь в том, хватит ли ему необходимых для победы голосов однопартийцев.В начале текущего месяца большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти.

https://ria.ru/20231004/makkarti-1900343288.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, стив скализ