https://ria.ru/20231013/kongress-1902688648.html
Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты
Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты - РИА Новости, 13.10.2023
Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты
Представители Республиканской партии в Палате представителей США выбрали Джима Джордана – председателя юридического комитета и ставленника экс-президента... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T23:14
2023-10-13T23:14
2023-10-13T23:26
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей США выбрали Джима Джордана – председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа – своим кандидатом на пост нового спикера палаты, сообщила в пятницу конгрессвумен Элиз Стефаник в своем аккаунте в соцсети X."Поздравляем назначенного (кандидатом) в спикеры Джима Джордана", - написала она.Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет Палаты представителей.Накануне другой конгрессмен – республиканец от Луизианы Стивен Скализ – отозвал свою кандидатуру на эту должность. Председатель юридического комитета фактически теперь является единственным кандидатом на пост спикера, и вопрос заключается лишь в том, хватит ли ему необходимых для победы голосов однопартийцев.В начале текущего месяца большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти.
https://ria.ru/20231004/makkarti-1900343288.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, стив скализ
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Стив Скализ
Республиканцы выбрали кандидата на роль спикера нижней палаты
Республиканцы выбрали Джордана кандидатом на роль спикера нижней палаты