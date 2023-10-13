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Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2023
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10:05 13.10.2023 (обновлено: 14:04 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/khab-1902440265.html
Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, заявил Новак
Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2023
Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, заявил Новак
"Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба, турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:05
2023-10-13T14:04
турция
александр новак
газпром
россия
в мире
балтийское море
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба, турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic в ходе Российской энергетической недели."Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают. Как только она будет подписана, проект будет реализовываться в соответствии с плановыми мероприятиями", – сказал Новак.Вице-премьер отметил, что проект "очень серьезный, перспективный". "В первую очередь он состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая формировала бы цены исходя из спроса и предложения в этом регионе", – уточнил Новак."Там много поставщиков, в том числе и Россия, один из крупнейших поставщиков, и потребителей много, в основном это и Турция, и европейские страны. Поэтому очевидно, что там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки", – добавил вице-премьер.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на текущей неделе обсуждал проект газового хаба во время посещения России в рамках РЭН с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит "больших проблем" в создании электронной торговой площадки в Турции.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html
https://ria.ru/20231008/infrastruktura-1901252786.html
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турция, александр новак, газпром, россия, в мире, балтийское море, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Турция, Александр Новак, Газпром, Россия, В мире, Балтийское море, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, заявил Новак

Новак: Турция на данный момент рассматривает дорожную карту газового хаба

© РИА Новости / Алена ПалажченкоФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба, турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic в ходе Российской энергетической недели.
«
"Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают. Как только она будет подписана, проект будет реализовываться в соответствии с плановыми мероприятиями", – сказал Новак.
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Вице-премьер отметил, что проект "очень серьезный, перспективный". "В первую очередь он состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая формировала бы цены исходя из спроса и предложения в этом регионе", – уточнил Новак.
"Там много поставщиков, в том числе и Россия, один из крупнейших поставщиков, и потребителей много, в основном это и Турция, и европейские страны. Поэтому очевидно, что там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки", – добавил вице-премьер.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на текущей неделе обсуждал проект газового хаба во время посещения России в рамках РЭН с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит "больших проблем" в создании электронной торговой площадки в Турции.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ТурцияАлександр НовакГазпромРоссияВ миреБалтийское мореМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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