https://ria.ru/20231013/kartofel-1902542098.html

Орловская область передала 20 тонн картофеля военнослужащим в зону СВО

Орловская область передала 20 тонн картофеля военнослужащим в зону СВО - РИА Новости, 13.10.2023

Орловская область передала 20 тонн картофеля военнослужащим в зону СВО

Орловская область начала доставку картофеля военнослужащим в зону спецоперации, первые 20 тонн уже передали бойцам, сообщается в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:30

2023-10-13T14:30

2023-10-13T14:30

надежные люди

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Орловская область начала доставку картофеля военнослужащим в зону спецоперации, первые 20 тонн уже передали бойцам, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил советнику Сергею Лежневу и заместителю губернатора по развитию АПК Сергею Борзёнкову организовать регулярную доставку картофеля бойцам спецоперации в качестве гуманитарной помощи. Первые 20 тонн картофеля уже раздали военнослужащим, дополнительно на фронт привезут еще 60 тонн. Отдельно глава региона поблагодарил за посылку руководителя кооператива "Фермерский" Игоря Верижникова из Орловского муниципального округа, отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20231013/pastila-1902438101.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков