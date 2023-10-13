https://ria.ru/20231013/karabakh-1902491612.html

Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023

Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:13

2023-10-13T12:13

2023-10-13T12:35

владимир путин

азербайджан

россия

в мире

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ильхам алиев

снг

ситуация в нагорном карабахе

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис."В качестве еще одного свежего примера западной активности в далеких от них, но в очень близких нам, стратегически важных регионах, конечно, можно привести ситуацию в карабахском кризисе, которую мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заявил Путин в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

россия

бишкек

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владимир путин, азербайджан, россия, в мире, бишкек, ильхам алиев, снг, ситуация в нагорном карабахе