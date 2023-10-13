Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 13.10.2023 (обновлено: 12:35 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/karabakh-1902491612.html
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:13
2023-10-13T12:35
владимир путин
азербайджан
россия
в мире
бишкек
ильхам алиев
снг
ситуация в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_0:369:2048:1521_1920x0_80_0_0_4bd6cb508ee8bb6bb4ac36f01779a672.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис."В качестве еще одного свежего примера западной активности в далеких от них, но в очень близких нам, стратегически важных регионах, конечно, можно привести ситуацию в карабахском кризисе, которую мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заявил Путин в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_97:364:1951:1754_1920x0_80_0_0_393eeda65579a4503618657268954fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, азербайджан, россия, в мире, бишкек, ильхам алиев, снг, ситуация в нагорном карабахе
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, В мире, Бишкек, Ильхам Алиев, СНГ, Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым карабахский кризис

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис.
"В качестве еще одного свежего примера западной активности в далеких от них, но в очень близких нам, стратегически важных регионах, конечно, можно привести ситуацию в карабахском кризисе, которую мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заявил Путин в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
Владимир ПутинАзербайджанРоссияВ миреБишкекИльхам АлиевСНГСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала