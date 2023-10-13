https://ria.ru/20231013/karabakh-1902491612.html
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:13
2023-10-13T12:13
2023-10-13T12:35
владимир путин
азербайджан
россия
в мире
бишкек
ильхам алиев
снг
ситуация в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_0:369:2048:1521_1920x0_80_0_0_4bd6cb508ee8bb6bb4ac36f01779a672.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах в четверг детально обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым карабахский кризис."В качестве еще одного свежего примера западной активности в далеких от них, но в очень близких нам, стратегически важных регионах, конечно, можно привести ситуацию в карабахском кризисе, которую мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заявил Путин в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
россия
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902356757_97:364:1951:1754_1920x0_80_0_0_393eeda65579a4503618657268954fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, азербайджан, россия, в мире, бишкек, ильхам алиев, снг, ситуация в нагорном карабахе
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, В мире, Бишкек, Ильхам Алиев, СНГ, Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
Путин сообщил, что детально обсудил с Алиевым карабахский кризис