https://ria.ru/20231013/izrail-1902420803.html

Постпред Израиля в ООН напомнил о праве на самозащиту

Постпред Израиля в ООН напомнил о праве на самозащиту - РИА Новости, 13.10.2023

Постпред Израиля в ООН напомнил о праве на самозащиту

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание Тель-Авива жителям Газы переместиться в южную часть сектора в течение 24 часов. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T07:09

2023-10-13T07:09

2023-10-13T07:19

в мире

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стефан дюжаррик

хамас

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ООН, 13 окт - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание Тель-Авива жителям Газы переместиться в южную часть сектора в течение 24 часов.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Организация призывает отменить такое предписание, так как это будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Переместить придется 1,1 миллиона человек."Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям сектора Газа является постыдной! На протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение Хамаса и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств", - говорится в комментарии Эрдана."Теперь вместо того, чтобы поддержать Израиль, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС, Израиль, который пытается свести к минимуму ущерб для тех, кто не причастен к этому, она читает Израилю проповеди. Для ООН лучше сосредоточится сейчас на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону", - указал он.

https://ria.ru/20231013/kndr-1902420198.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902417782.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стефан дюжаррик, хамас