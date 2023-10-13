https://ria.ru/20231013/izrail-1902411389.html

В Израиле обсуждали ситуацию на границе перед атакой ХАМАС, пишут СМИ

В Израиле обсуждали ситуацию на границе перед атакой ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

В Израиле обсуждали ситуацию на границе перед атакой ХАМАС, пишут СМИ

Израильские силовики за несколько часов до нападения ХАМАС обсуждали целесообразность приведения вооруженных сил на границе с сектором Газа в состояние... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:18

2023-10-13T02:18

2023-10-13T02:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израильские силовики за несколько часов до нападения ХАМАС обсуждали целесообразность приведения вооруженных сил на границе с сектором Газа в состояние повышенной боеготовности, но отказались от этого, сообщает портал Axios со ссылкой на правительственные источники в Израиле. По словам израильских официальных лиц, в пятницу, 6 октября, за день до нападения, разведка заметила признаки активности ХАМАС в Газе, которые позволили предположить, что движение могло готовиться к нападению. В пятницу вечером было проведено несколько консультаций на высоком уровне, чтобы попытаться понять, что означают новые разведданные. В некоторых из этих консультаций приняли участие начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, директор "Шин Бет" Ронен Бар и глава военной разведки Аарон Халива. Как сообщают источники, в ходе консультаций была затронут возможность приведения сил ЦАХАЛ вокруг Газы в состояние повышенной готовности. Однако после консультаций силовики решили подождать, пока поступят дополнительные разведданные. Через несколько часов ХАМАС совершил нападение, отмечает издание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/khamas-1902406508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году