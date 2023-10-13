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В Венесуэле заявили, что удары Израиля по Сирии усугубляют ситуацию
В Венесуэле заявили, что удары Израиля по Сирии усугубляют ситуацию - РИА Новости, 13.10.2023
В Венесуэле заявили, что удары Израиля по Сирии усугубляют ситуацию
Правительство Венесуэлы осудило ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии как усугубляющие ситуацию в регионе, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:15
2023-10-13T01:15
2023-10-13T01:16
в мире
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МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы осудило ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии как усугубляющие ситуацию в регионе, говорится в сообщении МИД боливарианской республики. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически осуждает запуск ракет с территории Израиля, которые одновременно поразили международные аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирийской Арабской Республике в этот четверг, 12 октября, причинив серьезный ущерб самолетам и взлетно-посадочным полосам обоих аэропортов, в результате чего они вышли из строя", - говорится в коммюнике на сайте МИД Венесуэлы. Ранее газета Al-Watan сообщила, что израильские военные обстреляли аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. В субботу представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил, что Израиль опасается возможных атак палестинских группировок с территории Ливана или Сирии. "Это нападение на гражданские объекты является актом, который усугубляет ситуацию, сложившуюся в регионе после жестоких и смертоносных военных действий против палестинского народа, которые можно квалифицировать как нарушение Израилем международного гуманитарного права", - говорится в сообщении венесуэльского правительства. В МИД РФ авиаудары Израиля по территории Сирии назвали грубым нарушением суверенитета республики и базовых норм международного права.
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в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, венесуэла
В мире, Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Венесуэла
В Венесуэле заявили, что удары Израиля по Сирии усугубляют ситуацию
МИД Венесуэлы: удары Израиля по Сирии усугубляют ситуацию в регионе