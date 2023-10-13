https://ria.ru/20231013/investproekty-1902502607.html

На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей

На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей - РИА Новости, 13.10.2023

На Кубани реализуют более 500 крупных инвестпроектов на 2,8 трлн рублей

Свыше 500 крупных инвестпроектов на общую сумму 2,8 триллиона рублей разрабатывают в Краснодарском крае, их реализация позволит создать 93 тысячи рабочих мест,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:53

2023-10-13T12:53

2023-10-13T12:53

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Свыше 500 крупных инвестпроектов на общую сумму 2,8 триллиона рублей разрабатывают в Краснодарском крае, их реализация позволит создать 93 тысячи рабочих мест, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "С начала 2023 года в крае реализовали 60 крупных инвестпроектов на сумму порядка 118 миллиардов рублей, создали 2,4 тысячи новых рабочих мест. В активной стадии более 500 проектов на общую сумму 2,8 триллиона рублей с созданием 93 тысячи рабочих мест", - сообщают в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на Кондратьева. При этом самая большая инвестиционная активность отмечается в транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах, электроэнергетике, сельском хозяйстве, гостиничных услугах. В эти сферы вложено более 68% средств. Положительная динамика наблюдается практических во всех видах экономической деятельности, отмечают в пресс-службе. "Темп роста инвестиций в экономику Краснодарского края составил более 117% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Такое увеличение мы наблюдаем впервые. Это выше, чем в среднем по России (107 процентов). Инвесторы вложили в проекты около 310 миллиардов рублей. По общему объему регион в числе лидеров в стране. Ежегодно увеличиваем меры поддержки. Успешно работает новый механизм - субсидирование процентных ставок. По факту край возмещает до 70% понесенных расходов первые три года со взятия кредита. Мы единственные в России, кто оказывает инвесторам такую меру поддержки", - подчеркнул губернатор. По данным властей, для получения преференции кредитный договор может быть оформлен на инвестиционные цели в любой сфере, кроме жилищного строительства. Сумма договора должна составлять от 30 миллионов до 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

https://ria.ru/20230816/vagony-1890506936.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев, россия