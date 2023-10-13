https://ria.ru/20231013/infektsiya-1902420410.html

СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников

СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников - РИА Новости, 13.10.2023

СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников

Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:50

2023-10-13T06:50

2023-10-13T06:50

происшествия

ачинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в четверг несколько учеников школы в Ачинске не пришли в школу из-за плохого самочувствия. "В связи с сообщениями средств массовой информации о распространении кишечной инфекции среди учеников одной из школ города Ачинска организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. Следователи предварительно установили, что за медпомощью обратились трое первоклассников. В поликлинике им поставили предварительный диагноз - кишечная инфекция. Никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.

https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html

https://ria.ru/20230915/kafe-1896593458.html

ачинск

красноярский край

россия

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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия