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СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников - РИА Новости, 13.10.2023
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06:50 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/infektsiya-1902420410.html
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников - РИА Новости, 13.10.2023
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников
Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:50
2023-10-13T06:50
происшествия
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в четверг несколько учеников школы в Ачинске не пришли в школу из-за плохого самочувствия. "В связи с сообщениями средств массовой информации о распространении кишечной инфекции среди учеников одной из школ города Ачинска организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. Следователи предварительно установили, что за медпомощью обратились трое первоклассников. В поликлинике им поставили предварительный диагноз - кишечная инфекция. Никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.
https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html
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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников

СК проверяет информацию о кишечной инфекции среди красноярских первоклассников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что в четверг несколько учеников школы в Ачинске не пришли в школу из-за плохого самочувствия.
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"В связи с сообщениями средств массовой информации о распространении кишечной инфекции среди учеников одной из школ города Ачинска организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что за медпомощью обратились трое первоклассников. В поликлинике им поставили предварительный диагноз - кишечная инфекция. Никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.
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ПроисшествияАчинскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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