https://ria.ru/20231013/infektsiya-1902420410.html
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников - РИА Новости, 13.10.2023
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников
Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:50
2023-10-13T06:50
2023-10-13T06:50
происшествия
ачинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в четверг несколько учеников школы в Ачинске не пришли в школу из-за плохого самочувствия. "В связи с сообщениями средств массовой информации о распространении кишечной инфекции среди учеников одной из школ города Ачинска организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. Следователи предварительно установили, что за медпомощью обратились трое первоклассников. В поликлинике им поставили предварительный диагноз - кишечная инфекция. Никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.
https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html
https://ria.ru/20230915/kafe-1896593458.html
ачинск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК проверяет информацию об инфекции среди красноярских школьников
СК проверяет информацию о кишечной инфекции среди красноярских первоклассников
КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку информации в СМИ о кишечной инфекции среди первоклассников одной из школ Ачинска на западе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что в четверг несколько учеников школы в Ачинске не пришли в школу из-за плохого самочувствия.
В Таганроге расследуют случаи кишечной инфекции в школе
"В связи с сообщениями средств массовой информации о распространении кишечной инфекции среди учеников одной из школ города Ачинска организовано проведение процессуальной проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что за медпомощью обратились трое первоклассников. В поликлинике им поставили предварительный диагноз - кишечная инфекция. Никто из детей не госпитализирован, все проходят амбулаторное лечение дома.
Число подхвативших кишечную инфекцию посетителей кафе в Чувашии выросло