https://ria.ru/20231013/gran-pri-1902546157.html
СУЭК получила Гран-при премии ESG Excellence award 2023
СУЭК получила Гран-при премии ESG Excellence award 2023 - РИА Новости, 13.10.2023
СУЭК получила Гран-при премии ESG Excellence award 2023
За достижения в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена Гран-при... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:36
2023-10-13T14:36
2023-10-13T14:36
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:221:3071:1948_1920x0_80_0_0_d061fe66fef3d61acb556cddb15dcfaa.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. За достижения в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена Гран-при авторитетной премии ESG Excellence award 2023, сообщает пресс-служба организации. СУЭК стала победителем в номинации "Лучший проект в области социальной политики в регионе". Высшая награда была вручена компании за Школу социального предпринимательства - проект, более 10 лет помогающий обучению и подготовке в шахтерских регионах социальных предпринимателей, говорится в сообщении. В Школе будущим или действующим предпринимателям помогают получить необходимые для запуска и развития бизнеса знания и навыки. Программа ежегодно включает в себя десятки очных и онлайновых семинаров, лекций и консультаций, а также запуск и экспертное сопровождение проектов, разработанных слушателями. С готовыми проектами выпускники Школы могут принять участие в грантовом конкурсе фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" - "Созидание", и получить средства на реализацию своих идей. Таким образом, до 50 стартапов ежегодно запускаются в регионах присутствия при финансовой и организационной поддержке СУЭК, добавили в пресс-службе. "Мы одними из первых в стране начали развивать социальное предпринимательство, потому что увидели большой потенциал в том, что активные и неравнодушные жители создают бизнес, который востребован и содействует росту качества жизни на территориях. Мы видим, что интерес растет, с каждым годом все больше желающих попасть в Школу, все больше заявок подается на грантовый конкурс, а значит мы работаем в нужном направлении. Развитие инициативы и предприимчивости у жителей территорий является важнейшим результатом наших проектов. Это и есть инвестиции в человеческий капитал, по сути – в будущее", - отметил заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. За достижения в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена Гран-при авторитетной премии ESG Excellence award 2023, сообщает пресс-служба организации.
СУЭК стала победителем в номинации "Лучший проект в области социальной политики в регионе". Высшая награда была вручена компании за Школу социального предпринимательства - проект, более 10 лет помогающий обучению и подготовке в шахтерских регионах социальных предпринимателей, говорится в сообщении.
В Школе будущим или действующим предпринимателям помогают получить необходимые для запуска и развития бизнеса знания и навыки. Программа ежегодно включает в себя десятки очных и онлайновых семинаров, лекций и консультаций, а также запуск и экспертное сопровождение проектов, разработанных слушателями. С готовыми проектами выпускники Школы могут принять участие в грантовом конкурсе фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" - "Созидание", и получить средства на реализацию своих идей. Таким образом, до 50 стартапов ежегодно запускаются в регионах присутствия при финансовой и организационной поддержке СУЭК, добавили в пресс-службе.
"Мы одними из первых в стране начали развивать социальное предпринимательство, потому что увидели большой потенциал в том, что активные и неравнодушные жители создают бизнес, который востребован и содействует росту качества жизни на территориях. Мы видим, что интерес растет, с каждым годом все больше желающих попасть в Школу, все больше заявок подается на грантовый конкурс, а значит мы работаем в нужном направлении. Развитие инициативы и предприимчивости у жителей территорий является важнейшим результатом наших проектов. Это и есть инвестиции в человеческий капитал, по сути – в будущее", - отметил заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев
, слова которого приводятся в сообщении.
СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива