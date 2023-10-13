https://ria.ru/20231013/gran-pri-1902546157.html

СУЭК получила Гран-при премии ESG Excellence award 2023

СУЭК получила Гран-при премии ESG Excellence award 2023 - РИА Новости, 13.10.2023

СУЭК получила Гран-при премии ESG Excellence award 2023

За достижения в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена Гран-при... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:36

2023-10-13T14:36

2023-10-13T14:36

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. За достижения в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) награждена Гран-при авторитетной премии ESG Excellence award 2023, сообщает пресс-служба организации. СУЭК стала победителем в номинации "Лучший проект в области социальной политики в регионе". Высшая награда была вручена компании за Школу социального предпринимательства - проект, более 10 лет помогающий обучению и подготовке в шахтерских регионах социальных предпринимателей, говорится в сообщении. В Школе будущим или действующим предпринимателям помогают получить необходимые для запуска и развития бизнеса знания и навыки. Программа ежегодно включает в себя десятки очных и онлайновых семинаров, лекций и консультаций, а также запуск и экспертное сопровождение проектов, разработанных слушателями. С готовыми проектами выпускники Школы могут принять участие в грантовом конкурсе фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" - "Созидание", и получить средства на реализацию своих идей. Таким образом, до 50 стартапов ежегодно запускаются в регионах присутствия при финансовой и организационной поддержке СУЭК, добавили в пресс-службе. "Мы одними из первых в стране начали развивать социальное предпринимательство, потому что увидели большой потенциал в том, что активные и неравнодушные жители создают бизнес, который востребован и содействует росту качества жизни на территориях. Мы видим, что интерес растет, с каждым годом все больше желающих попасть в Школу, все больше заявок подается на грантовый конкурс, а значит мы работаем в нужном направлении. Развитие инициативы и предприимчивости у жителей территорий является важнейшим результатом наших проектов. Это и есть инвестиции в человеческий капитал, по сути – в будущее", - отметил заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания