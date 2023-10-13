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Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа - РИА Новости, 13.10.2023
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06:17 13.10.2023 (обновлено: 09:42 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/gaza-1902418931.html
Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа
Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа - РИА Новости, 13.10.2023
Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа
Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:17
2023-10-13T09:42
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
оон
стефан дюжаррик
хамас
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ООН, 13 окт — РИА Новости. Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сегодня (12 октября. — Прим. ред.), незадолго до полуночи по местному времени, руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов", — сказал Дюжаррик.Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек."Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий", — отметил собеседник агентства.Как заявил Дюжаррик, "ООН решительно призывает отменить такой приказ", иначе уже случившаяся трагедия может превратиться в катастрофическую ситуацию, заключил представитель генсека.Постпред Израиля в организации Гилад Эрдан, в свою очередь, назвал такую реакцию постыдной. Он добавил, что "на протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение Хамаса и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств".Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам впоследствии сообщило, что перевело свой оперативный центр и международный персонал на юг сектора Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html
https://ria.ru/20231013/oon-1902412779.html
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, оон, стефан дюжаррик, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ООН, Стефан Дюжаррик, Хамас
Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа

ООН: Израиль дал палестинцам 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ООН, 13 окт — РИА Новости. Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Сегодня (12 октября. — Прим. ред.), незадолго до полуночи по местному времени, руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов", — сказал Дюжаррик.
Последствия израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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01:20
Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек.
«
"Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий", — отметил собеседник агентства.
Как заявил Дюжаррик, "ООН решительно призывает отменить такой приказ", иначе уже случившаяся трагедия может превратиться в катастрофическую ситуацию, заключил представитель генсека.
Постпред Израиля в организации Гилад Эрдан, в свою очередь, назвал такую реакцию постыдной. Он добавил, что "на протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение Хамаса и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств".
Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам впоследствии сообщило, что перевело свой оперативный центр и международный персонал на юг сектора Газа.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В ООН назвали количество палестинцев, покинувших свои дома
02:59
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
В миреИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаООНСтефан ДюжаррикХамас
 
 
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