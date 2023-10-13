https://ria.ru/20231013/gaza-1902418931.html

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа - РИА Новости, 13.10.2023

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию в южную часть сектора Газа

Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:17

2023-10-13T06:17

2023-10-13T09:42

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ООН, 13 окт — РИА Новости. Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Сегодня (12 октября. — Прим. ред.), незадолго до полуночи по местному времени, руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе были проинформированы своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы в течение следующих 24 часов", — сказал Дюжаррик.Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек."Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий", — отметил собеседник агентства.Как заявил Дюжаррик, "ООН решительно призывает отменить такой приказ", иначе уже случившаяся трагедия может превратиться в катастрофическую ситуацию, заключил представитель генсека.Постпред Израиля в организации Гилад Эрдан, в свою очередь, назвал такую реакцию постыдной. Он добавил, что "на протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение Хамаса и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств".Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам впоследствии сообщило, что перевело свой оперативный центр и международный персонал на юг сектора Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

https://ria.ru/20231013/oon-1902412779.html

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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, оон, стефан дюжаррик, хамас