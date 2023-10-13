https://ria.ru/20231013/gaza-1902408017.html

Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о судьбе детей в Газе

Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о судьбе детей в Газе - РИА Новости, 13.10.2023

Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о судьбе детей в Газе

Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в прямом эфире возмутил вопросом ведущего о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:02

2023-10-13T01:02

2023-10-13T05:58

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

нафтали беннет

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в прямом эфире возмутил вопросом ведущего о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.Беннет давал интервью в прямом эфире телеканалу Sky News. Израиль ранее объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов и топлива. "А что же будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа?" - спросил ведущий Беннета. "Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?" - раздраженно ответил Беннет. По его словам, Израиль не наносит удары по мирным жителям. "Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством - пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу", - заявил экс-министр. Ведущий попросил Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал "позор вам" в адрес ведущего. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/khamas-1902406508.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, нафтали беннет