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ООН прокомментировала информацию о применении Израилем фосфорных снарядов - РИА Новости, 13.10.2023
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20:49 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/fosfor-1902671565.html
ООН прокомментировала информацию о применении Израилем фосфорных снарядов
ООН прокомментировала информацию о применении Израилем фосфорных снарядов - РИА Новости, 13.10.2023
ООН прокомментировала информацию о применении Израилем фосфорных снарядов
ООН не получала независимой информации по своим о каналам о случаях применения Израилем боеприпасов с белым фосфором, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:49
2023-10-13T20:49
в мире
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россия
ливан
стефан дюжаррик
оон
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 окт - РИА Новости. ООН не получала независимой информации по своим о каналам о случаях применения Израилем боеприпасов с белым фосфором, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы видели эти сообщения, но мы не получали независимой информации по нашей линии. Мы поделимся ей, если получим", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Human Rights Watch о том, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором 10 и 11 октября в Газе и на границе с Ливаном. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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5
4.7
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Кадры предположительного применения Израилем боеприпасов с белым фосфором
МИД Палестины обвинил израильскую армию в применении запрещенных боеприпасов с белым фосфором
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в мире, израиль, россия, ливан, стефан дюжаррик, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Россия, Ливан, Стефан Дюжаррик, ООН, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
ООН прокомментировала информацию о применении Израилем фосфорных снарядов

У ООН нет независимых данных о применении Израилем снарядов с белым фосфором

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
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ООН, 13 окт - РИА Новости. ООН не получала независимой информации по своим о каналам о случаях применения Израилем боеприпасов с белым фосфором, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы видели эти сообщения, но мы не получали независимой информации по нашей линии. Мы поделимся ей, если получим", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Human Rights Watch о том, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором 10 и 11 октября в Газе и на границе с Ливаном.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильРоссияЛиванСтефан ДюжаррикООНВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
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