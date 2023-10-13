https://ria.ru/20231013/bezopasnost-1902626504.html

Рябков рассказал о российской позиции по ДНЯО

Рябков рассказал о российской позиции по ДНЯО - РИА Новости, 13.10.2023

Рябков рассказал о российской позиции по ДНЯО

Россия видит попытки поставить под вопрос значимость Договора о нераспространении ядерного оружия, но работает над тем, чтобы этот договор продолжал выполнять... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:05

2023-10-13T18:05

2023-10-13T18:05

россия

москва

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия видит попытки поставить под вопрос значимость Договора о нераспространении ядерного оружия, но работает над тем, чтобы этот договор продолжал выполнять свою важную роль, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Россия является одним из трех депозитариев этого договора. Мы считаем, что договор служит международной безопасности надежно. Конечно, есть попытки поставить под вопрос его значимость. Эти попытки наблюдается далеко не только у нас среди экспертов, но и в целом ряде других государств", - сказал Рябков журналистам. "Мы работаем над тем, чтобы договор продолжал выполнять свою роль несущей конструкции в сфере нераспространения и важного элемента остающихся пока звеньев системы контроля над вооружениями. В нашей позиции нет изменений", - добавил он. При этом Рябков отметил, что недруги России пытаются "украинизировать" подготовительный процесс к очередной обзорной конференции, но Москва "дает этому отпор".

https://ria.ru/20231010/energetika-1901600672.html

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