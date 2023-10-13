https://ria.ru/20231013/afganistan-1902486534.html
Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном
Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном - РИА Новости, 13.10.2023
Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном
Россия поддерживает озабоченности Таджикистана, связанные с угрозами, исходящими из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:00
2023-10-13T12:00
2023-10-13T12:45
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия поддерживает озабоченности Таджикистана, связанные с угрозами, исходящими из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин."Налаживание сотрудничества стран СНГ и БРИКС российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание. Мы председательствуем в следующем году и в СНГ, и в БРИКС. Это дает нам возможность вместе с вами, в консультации с вами восстановить отношения со всеми организациями, в том числе и с БРИКС. Естественно, реестры, подготовленные к утверждению лидерами сегодня, проекты совместных заявлений о международных отношениях над многополярным миром, о защите прав человека и гражданина на свободу вероисповедания, о сотрудничестве в сфере цифровизации на государственном управлении. Также представляется целесообразным активизировать совместные усилия государств СНГ на антитеррористическом треке. В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана. Ситуация в этой стране продолжается оставаться сложной", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе в пятницу.По его словам, необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур, "по крайней мере, с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажей наркотиков и коррупцией"."Именно на это направлены наши утверждения в соглашении "Об образовании международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступных путем, и финансировании терроризма", - заключил президент.
https://ria.ru/20230929/peregovory-1899350693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, владимир путин, снг, таджикистан
В мире, Афганистан, Россия, Владимир Путин, СНГ, Таджикистан
Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном
Путин: Россия поддерживает озабоченности Душанбе из-за угроз из Афганистана
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия поддерживает озабоченности Таджикистана, связанные с угрозами, исходящими из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин.
"Налаживание сотрудничества стран СНГ
и БРИКС
российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание. Мы председательствуем в следующем году и в СНГ, и в БРИКС. Это дает нам возможность вместе с вами, в консультации с вами восстановить отношения со всеми организациями, в том числе и с БРИКС. Естественно, реестры, подготовленные к утверждению лидерами сегодня, проекты совместных заявлений о международных отношениях над многополярным миром, о защите прав человека и гражданина на свободу вероисповедания, о сотрудничестве в сфере цифровизации на государственном управлении. Также представляется целесообразным активизировать совместные усилия государств СНГ на антитеррористическом треке. В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана. Ситуация в этой стране продолжается оставаться сложной", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе в пятницу.
По его словам, необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур, "по крайней мере, с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажей наркотиков и коррупцией".
"Именно на это направлены наши утверждения в соглашении "Об образовании международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступных путем, и финансировании терроризма", - заключил президент.
Делегация талибов прибыла на переговоры московского формата