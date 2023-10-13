https://ria.ru/20231013/afganistan-1902486534.html

Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном

Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном - РИА Новости, 13.10.2023

Путин поддержал озабоченности Душанбе из-за соседства с Афганистаном

Россия поддерживает озабоченности Таджикистана, связанные с угрозами, исходящими из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:00

2023-10-13T12:00

2023-10-13T12:45

в мире

афганистан

россия

владимир путин

снг

таджикистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740503783_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_182033fc9ff669a5e34d8881032abbe3.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия поддерживает озабоченности Таджикистана, связанные с угрозами, исходящими из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин."Налаживание сотрудничества стран СНГ и БРИКС российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание. Мы председательствуем в следующем году и в СНГ, и в БРИКС. Это дает нам возможность вместе с вами, в консультации с вами восстановить отношения со всеми организациями, в том числе и с БРИКС. Естественно, реестры, подготовленные к утверждению лидерами сегодня, проекты совместных заявлений о международных отношениях над многополярным миром, о защите прав человека и гражданина на свободу вероисповедания, о сотрудничестве в сфере цифровизации на государственном управлении. Также представляется целесообразным активизировать совместные усилия государств СНГ на антитеррористическом треке. В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана. Ситуация в этой стране продолжается оставаться сложной", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе в пятницу.По его словам, необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур, "по крайней мере, с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажей наркотиков и коррупцией"."Именно на это направлены наши утверждения в соглашении "Об образовании международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступных путем, и финансировании терроризма", - заключил президент.

https://ria.ru/20230929/peregovory-1899350693.html

афганистан

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, россия, владимир путин, снг, таджикистан