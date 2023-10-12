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СМИ: Зеленский пошел на странный шаг из-за сигнала США по Израилю - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 12.10.2023 (обновлено: 23:55 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902396993.html
СМИ: Зеленский пошел на странный шаг из-за сигнала США по Израилю
СМИ: Зеленский пошел на странный шаг из-за сигнала США по Израилю - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: Зеленский пошел на странный шаг из-за сигнала США по Израилю
Президент Украины Владимир Зеленский лично поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:48
2023-10-12T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
хамас
нато
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль, пишет El Mundo."Во вторник Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании министров обороны стран НАТО. &lt;…&gt; Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу", — говорится в материале.В публикации указано, что такое поведение может быть вызвано крайней обеспокоенностью, охватившей Киев в последнее время. Проблема заключается в тревожных сигналах, поступающих из США: прежде всего украинцы опасаются, что надвигающаяся война в секторе Газа окажется в центре внимания не только СМИ, но и внешнеполитических ведомств всего мира, начиная со Штатов.Автор пришел к выводу, что Зеленский, понимая, что переключение внимания мировой общественности на обострение арабо-израильского конфликта может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране, приехал обсудить этот вопрос лично.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902338806.html
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902290585.html
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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, хамас, нато, el mundo, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Хамас, НАТО, El Mundo, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Зеленский пошел на странный шаг из-за сигнала США по Израилю

El Mundo: Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль, пишет El Mundo.
«
"Во вторник Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании министров обороны стран НАТО. <…> Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу", — говорится в материале.
В публикации указано, что такое поведение может быть вызвано крайней обеспокоенностью, охватившей Киев в последнее время. Проблема заключается в тревожных сигналах, поступающих из США: прежде всего украинцы опасаются, что надвигающаяся война в секторе Газа окажется в центре внимания не только СМИ, но и внешнеполитических ведомств всего мира, начиная со Штатов.
Автор пришел к выводу, что Зеленский, понимая, что переключение внимания мировой общественности на обострение арабо-израильского конфликта может поставить под угрозу поставки оружия и помощь его стране, приехал обсудить этот вопрос лично.
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
"Это неизбежно". В США пришли в ужас из-за катастрофы на Украине
Вчера, 18:04
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СМИ: откровения Зеленского вызвали шок у журналиста CNN
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуХамасНАТОEl MundoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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