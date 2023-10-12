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В США заговорили об отчаянии Зеленского после неожиданных слов о Путине
В США заговорили об отчаянии Зеленского после неожиданных слов о Путине - РИА Новости, 12.10.2023
В США заговорили об отчаянии Зеленского после неожиданных слов о Путине
Владимир Зеленский обвинил российского лидера в том, что Москва якобы причастна к событиям в Израиле, поскольку западные союзники теряют интерес к конфликту на... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:10
2023-10-12T15:10
2023-10-12T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
москва
украина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил российского лидера в том, что Москва якобы причастна к событиям в Израиле, поскольку западные союзники теряют интерес к конфликту на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Это смешно: обвиняя Путина, Зеленский пытается оставаться в центре событий. Он прошел путь от знаменитости, когда его сравнивали с Уинстоном Черчиллем XXI века, а западные дипломаты и лидеры носили его на руках и поддерживали, до потерянного ребенка, чье изображение размещают на упаковке молока, но все равно никто не может его найти", — сказал он.По словам эксперта, нынешнее обострение арабо-израильского конфликта может привести к тому, что военную помощь, которую получали ВСУ, перенаправят на поддержку израильской армии. Джонсон объяснил это тем, что у Вашингтона ограниченные запасы боеприпасов и вооружений, а ближневосточный союзник будет в приоритете.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902150629.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Москва, Украина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Хамас, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский
В США заговорили об отчаянии Зеленского после неожиданных слов о Путине
Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский в отчаянии из-за потери интереса союзников к Украине