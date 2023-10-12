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Полиция отвергла заявление о непатриотичных словах сотрудника в Волгограде
Полиция отвергла заявление о непатриотичных словах сотрудника в Волгограде - РИА Новости, 12.10.2023
Полиция отвергла заявление о непатриотичных словах сотрудника в Волгограде
Разговор сотрудника ДПС в Камышинском районе Волгоградской области с водителем легковушки, везшего гуманитарный груз в зону СВО, касался только нарушений ПДД,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:11
2023-10-12T18:11
2023-10-12T18:11
специальная военная операция на украине
происшествия
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камышинский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Разговор сотрудника ДПС в Камышинском районе Волгоградской области с водителем легковушки, везшего гуманитарный груз в зону СВО, касался только нарушений ПДД, заявили в пресс-службе ГУМВД по региону. Ранее местное издание v1.ru разместило видеообращение водителя, который, по его словам, вез гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. По словам мужчины, полицейский, который остановил машину на посту ДПС в Камышинском районе для проверки, "придрался" к тому, что автомобиль был без номеров, и якобы негативно отозвался об участниках СВО. Шофёр на видео нелестно выразился в адрес инспектора и выразил уверенность, что он будет уволен, как только ролик будет широко распространен. По информации регионального главка МВД, инцидент произошел 22 сентября. Отмечается, что в отношении водителя Subaru был составлен административный протокол за отсутствие регистрационных знаков на автомобиле. "Действия сотрудника зафиксированы служебным видеорегистратором. Разговор полицейского с водителем касался только разъяснения последнему оснований его остановки и привлечения к административной ответственности, а также недопустимости нарушения требований ПДД", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что руководство ГУМВД по региону начало проверку.
https://ria.ru/20231011/shtrafy-1902088857.html
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происшествия, авто, камышинский район, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Камышинский район, Волгоградская область
Полиция отвергла заявление о непатриотичных словах сотрудника в Волгограде
Полиция опровергла заявление о непатриотичных словах сотрудника ДПС в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости.
Разговор сотрудника ДПС в Камышинском районе Волгоградской области с водителем легковушки, везшего гуманитарный груз в зону СВО, касался только нарушений ПДД, заявили в пресс-службе
ГУМВД по региону.
Ранее местное издание v1.ru разместило видеообращение водителя, который, по его словам, вез гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. По словам мужчины, полицейский, который остановил машину на посту ДПС в Камышинском районе для проверки, "придрался" к тому, что автомобиль был без номеров, и якобы негативно отозвался об участниках СВО. Шофёр на видео нелестно выразился в адрес инспектора и выразил уверенность, что он будет уволен, как только ролик будет широко распространен.
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По информации регионального главка МВД, инцидент произошел 22 сентября. Отмечается, что в отношении водителя Subaru был составлен административный протокол за отсутствие регистрационных знаков на автомобиле.
"Действия сотрудника зафиксированы служебным видеорегистратором. Разговор полицейского с водителем касался только разъяснения последнему оснований его остановки и привлечения к административной ответственности, а также недопустимости нарушения требований ПДД", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что руководство ГУМВД по региону начало проверку.
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