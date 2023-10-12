https://ria.ru/20231012/vystuplenie-1902330211.html
Выступление Путина на "Валдае" посмотрели более 3,3 миллиона россиян
Выступление Путина на "Валдае" посмотрели более 3,3 миллиона россиян - РИА Новости, 12.10.2023
Выступление Путина на "Валдае" посмотрели более 3,3 миллиона россиян
Выступление президента России Владимира Путина на международной пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" посмотрели более 3,3 миллиона жителей крупных... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:36
2023-10-12T17:36
2023-10-12T17:36
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на международной пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" посмотрели более 3,3 миллиона жителей крупных городов России, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них — открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Согласно данным, прямой эфир с "Валдая" вели: Первый канал, "Россия-1", "Россия-24" и "СоловьевLIVE". Всего посмотрели трансляцию 3 миллиона 349,2 тысяч жителей крупных городов России. Рейтинг составил 4,7%, доля - 25,2%, охват 16,5%. В 2022 году, по информации исследования, трансляцию на тех же каналах смотрели более 6 миллионов россиян, рейтинг был 8,5%, доля - 35,7%, а охват - 20,1%. Показатели в тысячах человек отражают количество людей среди населения городов 100+, что составляет примерно половину населения всей страны. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Охват- количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в % от населения. Целевая аудитория - население старше четырех лет.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Выступление Путина на "Валдае" посмотрели более 3,3 миллиона россиян
Mediascope: выступление Путина на "Валдае" посмотрели более 3,3 миллиона россиян
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на международной пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" посмотрели более 3,3 миллиона жителей крупных городов России, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них — открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
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Согласно данным, прямой эфир с "Валдая" вели: Первый канал, "Россия-1", "Россия-24" и "СоловьевLIVE". Всего посмотрели трансляцию 3 миллиона 349,2 тысяч жителей крупных городов России. Рейтинг составил 4,7%, доля - 25,2%, охват 16,5%.
В 2022 году, по информации исследования, трансляцию на тех же каналах смотрели более 6 миллионов россиян, рейтинг был 8,5%, доля - 35,7%, а охват - 20,1%.
Показатели в тысячах человек отражают количество людей среди населения городов 100+, что составляет примерно половину населения всей страны. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Охват- количество человек, смотревших телепрограмму минимум одну минуту, выраженное в % от населения. Целевая аудитория - население старше четырех лет.
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