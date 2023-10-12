https://ria.ru/20231012/vpk-1902309770.html

СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована

СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована

Ряд предприятий ВПК Украины заявил, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:49

2023-10-12T16:49

2023-10-12T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ряд предприятий ВПК Украины заявил, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей бюджетных денег, в связи с чем призвали офис Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, пишет в четверг издание "Цензор.нет". Ранее украинский телеканал "Прямой" сообщил, что конструкторское бюро "Луч" обратилось с письмом к премьеру Украины Денису Шмыгалю, в котором предупредило, что действия украинской государственной аудиторской службы могут привести к полному сворачиванию ракетных программ в стране. По информации бюро расследований, Госаудитслужба снова пришла в конструкторское бюро "Луч" с проверкой. В самой госаудитслужбе отметили, что пришли с ревизией по обращению правоохранителей. "В офис президента обратились ведущие предприятия в области создания боеприпасов и ракетной техники… Они отмечают, что из-за действий распорядителей бюджетных средств и госаудитслужбы работа предприятий в ближайшее время может быть полностью парализована", - пишет издание со ссылкой на имеющееся в его распоряжении обращение. По информации "Цензор.нет", речь идет о научно-производственном объединении "Павлоградский химзавод", конструкторском бюро "Южное", "Южном машиностроительном заводе имени Александра Макарова". "Среди предъявленных обвинений от государственной аудиторской службы Украины одно из основных мест занимает наличие прибыли предприятий-исполнителей в договорах с заказчиками. Они объяснили, что государственные предприятия созданы для получения прибыли, а прибыль государственных предприятий предусматривается их финансовыми планами и внесена в контракт руководителя, как ключевой показатель его деятельности", - пишет издание. На предприятиях объясняют, что за счет прибыли покупается оборудование, сырье, готовится продукция. Они, по информации издания, попросили офис Зеленского вмешаться в ситуацию и обеспечить возможность бесперебойно работать. "Глава офиса президента Андрей Ермак в свою очередь направил это обращение к премьеру Денису Шмыгалю и предложил "безотлагательно рассмотреть затронутые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать заявителей и офис президента Украины о результатах", - отмечает издание. "Павлоградский химзавод" производит взрывчатые вещества. Конструкторское бюро "Южное" занимается разработками ракетно-космической техники. "Южный машиностроительный завод имени Макарова" производит ракетно-космическую технику.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр