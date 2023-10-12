https://ria.ru/20231012/vpk-1902309770.html
СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована
СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована - РИА Новости, 12.10.2023
СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована
Ряд предприятий ВПК Украины заявил, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:49
2023-10-12T16:49
2023-10-12T16:49
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ряд предприятий ВПК Украины заявил, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей бюджетных денег, в связи с чем призвали офис Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, пишет в четверг издание "Цензор.нет". Ранее украинский телеканал "Прямой" сообщил, что конструкторское бюро "Луч" обратилось с письмом к премьеру Украины Денису Шмыгалю, в котором предупредило, что действия украинской государственной аудиторской службы могут привести к полному сворачиванию ракетных программ в стране. По информации бюро расследований, Госаудитслужба снова пришла в конструкторское бюро "Луч" с проверкой. В самой госаудитслужбе отметили, что пришли с ревизией по обращению правоохранителей. "В офис президента обратились ведущие предприятия в области создания боеприпасов и ракетной техники… Они отмечают, что из-за действий распорядителей бюджетных средств и госаудитслужбы работа предприятий в ближайшее время может быть полностью парализована", - пишет издание со ссылкой на имеющееся в его распоряжении обращение. По информации "Цензор.нет", речь идет о научно-производственном объединении "Павлоградский химзавод", конструкторском бюро "Южное", "Южном машиностроительном заводе имени Александра Макарова". "Среди предъявленных обвинений от государственной аудиторской службы Украины одно из основных мест занимает наличие прибыли предприятий-исполнителей в договорах с заказчиками. Они объяснили, что государственные предприятия созданы для получения прибыли, а прибыль государственных предприятий предусматривается их финансовыми планами и внесена в контракт руководителя, как ключевой показатель его деятельности", - пишет издание. На предприятиях объясняют, что за счет прибыли покупается оборудование, сырье, готовится продукция. Они, по информации издания, попросили офис Зеленского вмешаться в ситуацию и обеспечить возможность бесперебойно работать. "Глава офиса президента Андрей Ермак в свою очередь направил это обращение к премьеру Денису Шмыгалю и предложил "безотлагательно рассмотреть затронутые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать заявителей и офис президента Украины о результатах", - отмечает издание. "Павлоградский химзавод" производит взрывчатые вещества. Конструкторское бюро "Южное" занимается разработками ракетно-космической техники. "Южный машиностроительный завод имени Макарова" производит ракетно-космическую технику.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901459887.html
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована
"Цензор": украинские предприятия ВПК опасаются, что их работа будет парализована
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Ряд предприятий ВПК Украины заявил, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей бюджетных денег, в связи с чем призвали офис Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, пишет в четверг издание "Цензор.нет"
.
Ранее украинский телеканал "Прямой" сообщил, что конструкторское бюро "Луч" обратилось с письмом к премьеру Украины Денису Шмыгалю
, в котором предупредило, что действия украинской государственной аудиторской службы могут привести к полному сворачиванию ракетных программ в стране. По информации бюро расследований, Госаудитслужба снова пришла в конструкторское бюро "Луч" с проверкой. В самой госаудитслужбе отметили, что пришли с ревизией по обращению правоохранителей.
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"В офис президента обратились ведущие предприятия в области создания боеприпасов и ракетной техники… Они отмечают, что из-за действий распорядителей бюджетных средств и госаудитслужбы работа предприятий в ближайшее время может быть полностью парализована", - пишет издание со ссылкой на имеющееся в его распоряжении обращение.
По информации "Цензор.нет", речь идет о научно-производственном объединении "Павлоградский химзавод", конструкторском бюро "Южное", "Южном машиностроительном заводе имени Александра Макарова".
"Среди предъявленных обвинений от государственной аудиторской службы Украины одно из основных мест занимает наличие прибыли предприятий-исполнителей в договорах с заказчиками. Они объяснили, что государственные предприятия созданы для получения прибыли, а прибыль государственных предприятий предусматривается их финансовыми планами и внесена в контракт руководителя, как ключевой показатель его деятельности", - пишет издание.
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На предприятиях объясняют, что за счет прибыли покупается оборудование, сырье, готовится продукция. Они, по информации издания, попросили офис Зеленского вмешаться в ситуацию и обеспечить возможность бесперебойно работать.
"Глава офиса президента Андрей Ермак
в свою очередь направил это обращение к премьеру Денису Шмыгалю и предложил "безотлагательно рассмотреть затронутые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать заявителей и офис президента Украины о результатах", - отмечает издание.
"Павлоградский химзавод" производит взрывчатые вещества. Конструкторское бюро "Южное" занимается разработками ракетно-космической техники. "Южный машиностроительный завод имени Макарова" производит ракетно-космическую технику.
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