https://ria.ru/20231012/tsakhal-1902154293.html

ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по целям в Газе и в прибрежной зоне

ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по целям в Газе и в прибрежной зоне - РИА Новости, 12.10.2023

ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по целям в Газе и в прибрежной зоне

Армия Израиля продемонстрировала видео ракетных ударов по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T02:11

2023-10-12T02:11

2023-10-12T02:11

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Армия Израиля продемонстрировала видео ракетных ударов по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне. В заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале говорится, что три видеозаписи показывают удары по многоэтажному зданию, использовавшемуся террористической организацией "Исламский джихад", по объектам ХАМАС в секторе Газа и по "террористу, выявленному на море". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1100.

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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире