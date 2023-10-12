https://ria.ru/20231012/truboprovod-1902323882.html

Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией

Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией - РИА Новости, 12.10.2023

Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией

США предлагают помощь в расследовании повреждения трубопровода между Финляндией и Эстонией, находятся в контакте с обеими странами, заявил шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:19

2023-10-12T17:19

2023-10-12T17:30

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США предлагают помощь в расследовании повреждения трубопровода между Финляндией и Эстонией, находятся в контакте с обеими странами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Я безусловно в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я связывался с коллегами в Финляндии и Эстонии... Поскольку они ведут расследование, я не стану спекулировать на тему того, кто мог быть причастен", - сказал он на пресс-конференции."Могу сказать, что мы предложили помощь Финляндии – все, что им нужно для проведения расследования", - добавил Остин.

https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

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в мире, сша, эстония, министерство обороны сша, balticconnector, финляндия, ллойд остин