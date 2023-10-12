https://ria.ru/20231012/truboprovod-1902323882.html
Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией
Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией - РИА Новости, 12.10.2023
Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией
США предлагают помощь в расследовании повреждения трубопровода между Финляндией и Эстонией, находятся в контакте с обеими странами, заявил шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:19
2023-10-12T17:19
2023-10-12T17:30
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США предлагают помощь в расследовании повреждения трубопровода между Финляндией и Эстонией, находятся в контакте с обеими странами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Я безусловно в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я связывался с коллегами в Финляндии и Эстонии... Поскольку они ведут расследование, я не стану спекулировать на тему того, кто мог быть причастен", - сказал он на пресс-конференции."Могу сказать, что мы предложили помощь Финляндии – все, что им нужно для проведения расследования", - добавил Остин.
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в мире, сша, эстония, министерство обороны сша, balticconnector, финляндия, ллойд остин
В мире, США, Эстония, Министерство обороны США, Balticconnector, Финляндия, Ллойд Остин
Остин высказался о повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией
Остин: США предложили помощь в расследовании повреждения на Balticconnector
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США предлагают помощь в расследовании повреждения трубопровода между Финляндией и Эстонией, находятся в контакте с обеими странами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я безусловно в курсе сообщений об атаках на подводную инфраструктуру. Я связывался с коллегами в Финляндии и Эстонии... Поскольку они ведут расследование, я не стану спекулировать на тему того, кто мог быть причастен", - сказал он на пресс-конференции.
"Могу сказать, что мы предложили помощь Финляндии – все, что им нужно для проведения расследования", - добавил Остин.
Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector