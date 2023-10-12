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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2023
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18:39 12.10.2023 (обновлено: 18:50 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/trevoga-1902350784.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T18:39
2023-10-12T18:50
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.Общественный транспорт в городе, наземный и морской, прекращает движение, сообщили власти.
https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html
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севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
Общественный транспорт в городе, наземный и морской, прекращает движение, сообщили власти.
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СевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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