https://ria.ru/20231012/toplivo-1902385910.html

Цены на дизельное топливо в Европе близки к рекордным, заявил Новак

Цены на дизельное топливо в Европе близки к рекордным, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2023

Цены на дизельное топливо в Европе близки к рекордным, заявил Новак

Стоимость дизельного топлива в Европе сейчас максимально близка к рекордной, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:20

2023-10-12T21:20

2023-10-12T22:35

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Стоимость дизельного топлива в Европе сейчас максимально близка к рекордной, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1"."Цены, как мы видим сегодня, практически максимально рекордные на дизельное топливо в той же Европе. И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива", — сказал зампред правительства. Вице-премьер также отметил, что российскую нефть продолжают продавать в дружественных странах по ценам выше введенного потолка."Это (западные санкции. — Прим. ред.) создало дополнительные сложности и трудности по организации поставок. Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую платит потребитель в первую очередь — европейские потребители, потребители Соединенных Штатов Америки, то есть те, кто, по сути дела, ввел потолок цен, они и платят более дорогую цену", — заявил Новак.Европа с переходом на сжиженный природный газ (СПГ) отказалась от дешевых надежных поставок из России, но все равно продолжает покупать отечественный газ из-за дефицита ресурсов, добавил он.На дефицит дизельного топлива в мире, особенно в Европе, указывал в конце сентября первый замминистра энергетики Павел Сорокин.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ Владимир Путин запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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экономика, европа, россия, австралия, павел сорокин, владимир путин, александр новак, евросоюз