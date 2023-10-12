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Президент Республики Сербской скоро посетит Россию - РИА Новости, 12.10.2023
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09:48 12.10.2023 (обновлено: 10:16 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/serbskoy-1902187310.html
Президент Республики Сербской скоро посетит Россию
Президент Республики Сербской скоро посетит Россию - РИА Новости, 12.10.2023
Президент Республики Сербской скоро посетит Россию
Президент Республики Сербской Милорад Додик до конца года может приехать в Москву с визитом, заявил РИА Новости премьер-министр республики Радован Вишкович. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:48
2023-10-12T10:16
россия
республика сербская
в мире
милорад додик
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик до конца года может приехать в Москву с визитом, заявил РИА Новости премьер-министр республики Радован Вишкович."Очень скоро… До конца года", - сказал Вишкович на полях Российской энергетической недели, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20231008/politika-1901284511.html
россия
республика сербская
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россия, республика сербская, в мире, милорад додик, москва
Россия, Республика Сербская, В мире, Милорад Додик, Москва
Президент Республики Сербской скоро посетит Россию

Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит Россию до конца 2023 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик до конца года может приехать в Москву с визитом, заявил РИА Новости премьер-министр республики Радован Вишкович.
"Очень скоро… До конца года", - сказал Вишкович на полях Российской энергетической недели, отвечая на соответствующий вопрос.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Генсек ЛАГ посетит Москву
8 октября, 12:17
 
РоссияРеспублика СербскаяВ миреМилорад ДодикМосква
 
 
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