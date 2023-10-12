https://ria.ru/20231012/serbskoy-1902187310.html

Президент Республики Сербской скоро посетит Россию

Президент Республики Сербской скоро посетит Россию - РИА Новости, 12.10.2023

Президент Республики Сербской скоро посетит Россию

Президент Республики Сербской Милорад Додик до конца года может приехать в Москву с визитом, заявил РИА Новости премьер-министр республики Радован Вишкович. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:48

2023-10-12T09:48

2023-10-12T10:16

россия

республика сербская

в мире

милорад додик

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик до конца года может приехать в Москву с визитом, заявил РИА Новости премьер-министр республики Радован Вишкович."Очень скоро… До конца года", - сказал Вишкович на полях Российской энергетической недели, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231008/politika-1901284511.html

россия

республика сербская

москва

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россия, республика сербская, в мире, милорад додик, москва