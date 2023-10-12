https://ria.ru/20231012/sdelka-1902384189.html
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 12.10.2023
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:10
2023-10-12T21:10
2023-10-12T21:10
экономика
россия
турция
украина
сергей лавров
оон
центральный банк рф (цб рф)
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705624_99:0:3740:2048_1920x0_80_0_0_3ad8d0a14c54d3cfc1382e95283c870f.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления. "Мы призываем Россию... оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие", - говорится в заявлении, опубликованном в рамках встречи в Марракеше. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894705624_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_a243d927102e9c21c7e78867de0cab5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, украина, сергей лавров, оон, центральный банк рф (цб рф), g7
Экономика, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, ООН, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы Минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку