https://ria.ru/20231012/sdelka-1902384189.html

Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 12.10.2023

Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:10

2023-10-12T21:10

2023-10-12T21:10

экономика

россия

турция

украина

сергей лавров

оон

центральный банк рф (цб рф)

g7

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления. "Мы призываем Россию... оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие", - говорится в заявлении, опубликованном в рамках встречи в Марракеше. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

россия

турция

украина

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экономика, россия, турция, украина, сергей лавров, оон, центральный банк рф (цб рф), g7