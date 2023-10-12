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Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 12.10.2023
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21:10 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/sdelka-1902384189.html
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 12.10.2023
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:10
2023-10-12T21:10
экономика
россия
турция
украина
сергей лавров
оон
центральный банк рф (цб рф)
g7
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления. "Мы призываем Россию... оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие", - говорится в заявлении, опубликованном в рамках встречи в Марракеше. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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экономика, россия, турция, украина, сергей лавров, оон, центральный банк рф (цб рф), g7
Экономика, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, ООН, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7
Главы Минфинов стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

Главы Минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главы минфинов и ЦБ стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку, следует из их совместного заявления.
"Мы призываем Россию... оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие", - говорится в заявлении, опубликованном в рамках встречи в Марракеше.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций
23 июля, 08:00
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
29 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровООНЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)G7
 
 
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