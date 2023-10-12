https://ria.ru/20231012/samolet-1902400738.html

Оппозиция потребовала разрешить приземление в Молдавии самолета из Израиля

Оппозиция потребовала разрешить приземление в Молдавии самолета из Израиля - РИА Новости, 12.10.2023

Оппозиция потребовала разрешить приземление в Молдавии самолета из Израиля

Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер отправила от имени всех депутатов политформирования обращение в государственные органы с... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T23:20

2023-10-12T23:20

2023-10-12T23:20

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер отправила от имени всех депутатов политформирования обращение в государственные органы с требованием разрешить чартерному рейсу с молдавскими гражданами, находящимися в ожидании вылета из аэропорта Бен-Гурион, приземление в Кишиневе. Власти Молдавии не организовали централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля, а посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. В четверг молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, однако власти республики не разрешают борту приземлиться в Кишиневе. В МИД республики опровергли, что власти препятствуют посадке самолета из Израиля, а рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту. "От имени всех депутатов нашей команды мы обратились к ответственным государственным органам и потребовали расследовать это позорное дело, дать нашим гражданам разрешение на вылет из Израиля и привлечь всех виновных к ответственности", - написала Табуер на своей странице в соцсети. По ее мнению, власти республики в данный момент "совершают настоящее преступление, перекрывая доступ сотням граждан Республики Молдова, которые изолированы в аэропорту Тель-Авива и не могут вернуться домой чартерным рейсом, предоставленного спонсорами по просьбе Илана Шора". Обращение адресовано президенту Молдавии Майе Санду, правительству, генпрокуратуре, Службе информации и безопасности, Органу гражданской авиации и дипломатическому корпусу. По сообщению пресс-службы правительства республики, более 600 граждан Израиля вылетели в Молдавию с момента обострения палестино-израильского конфликта и более 300 граждан Молдавии вернулись домой из Израиля в период с 7 по 12 октября, еще дожидаются возвращения 252 человека. Молдавское посольство сообщало, что в зоне конфликта погиб один гражданин республики. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, молдавия, израиль, кишинев, марина таубер, илан шор, хамас, оон, майя санду