https://ria.ru/20231012/razvitie-1902269125.html
На развитие ТЭК и сферы ЖКХ на Вологодчине направят 4,8 миллиарда рублей
На развитие ТЭК и сферы ЖКХ на Вологодчине направят 4,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.10.2023
На развитие ТЭК и сферы ЖКХ на Вологодчине направят 4,8 миллиарда рублей
В следующем году на развитие топливно-энергетического комплекса и сферы ЖКХ в Вологодской области планируют направить 4,8 миллиарда рублей, объем финансирования РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:57
2023-10-12T14:57
2023-10-12T14:57
вологодская область
вологодская область
жкх
череповец
вытегорский район
андрей луценко
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В следующем году на развитие топливно-энергетического комплекса и сферы ЖКХ в Вологодской области планируют направить 4,8 миллиарда рублей, объем финансирования госпрограмм увеличится, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.В рамках "нулевых" чтений проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоялось совместное заседание комитета по экономической политике и собственности и комитета по бюджету и налогам. Парламентарии рассмотрели реализацию государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области"."Объем финансирования государственной программы в 2024 году увеличится на 1,4 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом, и достигнет 4,8 миллиарда рублей. Существенно вырастет объем финансирования из областного бюджета – до 3,2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию мероприятий, связанных с повышением энергетической эффективности, газификации региона и обеспечением населения качественной питьевой водой", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба.В рамках подпрограммы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности" выделено около 1,3 миллиарда рублей на подготовку объектов теплоэнергетики к осенне-зимнему периоду в 2024 году. Средства будут направлены на модернизацию, капремонт и строительство систем теплоснабжения, приобретение материалов и оборудования.В период до 2026 года планируют построить девять блочно-модульных котельных в Междуреченском, Грязовецком, Вологодском, Верховажском, Вашкинском округах и Шекснинском районе. Также будет реконструирована водогрейная котельная "Южная" для развития Зашекснинского района Череповца.На строительство, реконструкцию и ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2024 году будет направлен 851 миллион рублей. Часть этих средств выделена на реконструкцию магистрального водовода в Сокольском округе, а в деревне Нифантово Шекснинского района запланировано строительство сетей канализации. Кроме того, в Шекснинском районе за три года планируют построить очистные сооружения канализации, их реконструкция ожидается и в Чагодощенском округе.В 2024 году продолжится реализация федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Основные работы запланированы в Бабушкинском, Вологодском, Великоустюгском, Никольском и Нюксенском округах, а также в Вытегорском районе. Ожидается, что к концу 2024 года доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, составит 63,9%.В пресс-службе отметили, что бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в 2024 году составят 182 миллиона рублей. Распределительные газопроводы будут построены в Грязовецком, Верховажском и Вологодском округах и Череповецком районе. По плану уровень газификации населения природным газом достигнет 66%."Финансирование основных мероприятий государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области" обеспечивается на высоком уровне. Об этом свидетельствует увеличивающийся бюджет программы. Эффективное использование средств будет способствовать созданию необходимой инфраструктуры в направления тепло-, газо-, водоснабжения и получению жителями области качественных коммунальных услуг", - сказал председатель комитета ЗСО по экономической политике и собственности, член фракции "Единая Россия" Михаил Ананьин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230707/byudzhet-1882720321.html
https://ria.ru/20230920/kuvshinovo-1897601454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, жкх, череповец, вытегорский район, андрей луценко
Вологодская область, Вологодская область, ЖКХ, Череповец, Вытегорский район, Андрей Луценко
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В следующем году на развитие топливно-энергетического комплекса и сферы ЖКХ в Вологодской области планируют направить 4,8 миллиарда рублей, объем финансирования госпрограмм увеличится, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
В рамках "нулевых" чтений проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоялось совместное заседание комитета по экономической политике и собственности и комитета по бюджету и налогам. Парламентарии рассмотрели реализацию государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области".
"Объем финансирования государственной программы в 2024 году увеличится на 1,4 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом, и достигнет 4,8 миллиарда рублей. Существенно вырастет объем финансирования из областного бюджета – до 3,2 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию мероприятий, связанных с повышением энергетической эффективности, газификации региона и обеспечением населения качественной питьевой водой", - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия
" Андрей Луценко
, его слова приводит пресс-служба.
В рамках подпрограммы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности" выделено около 1,3 миллиарда рублей на подготовку объектов теплоэнергетики к осенне-зимнему периоду в 2024 году. Средства будут направлены на модернизацию, капремонт и строительство систем теплоснабжения, приобретение материалов и оборудования.
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В период до 2026 года планируют построить девять блочно-модульных котельных в Междуреченском, Грязовецком, Вологодском, Верховажском, Вашкинском округах и Шекснинском районе. Также будет реконструирована водогрейная котельная "Южная" для развития Зашекснинского района Череповца
.
На строительство, реконструкцию и ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2024 году будет направлен 851 миллион рублей. Часть этих средств выделена на реконструкцию магистрального водовода в Сокольском округе, а в деревне Нифантово Шекснинского района запланировано строительство сетей канализации. Кроме того, в Шекснинском районе за три года планируют построить очистные сооружения канализации, их реконструкция ожидается и в Чагодощенском округе.
В 2024 году продолжится реализация федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Основные работы запланированы в Бабушкинском, Вологодском, Великоустюгском, Никольском и Нюксенском округах, а также в Вытегорском районе
. Ожидается, что к концу 2024 года доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой, составит 63,9%.
В пресс-службе отметили, что бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в 2024 году составят 182 миллиона рублей. Распределительные газопроводы будут построены в Грязовецком, Верховажском и Вологодском округах и Череповецком районе
. По плану уровень газификации населения природным газом достигнет 66%.
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"Финансирование основных мероприятий государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области" обеспечивается на высоком уровне. Об этом свидетельствует увеличивающийся бюджет программы. Эффективное использование средств будет способствовать созданию необходимой инфраструктуры в направления тепло-, газо-, водоснабжения и получению жителями области качественных коммунальных услуг", - сказал председатель комитета ЗСО по экономической политике и собственности, член фракции "Единая Россия" Михаил Ананьин, его слова приводит пресс-служба.