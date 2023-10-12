"Поставим новейшее оружие". Россия и Киргизия создают единую систему ПВО
Путин и Жапаров провели переговоры в Бишкеке накануне саммита глав СНГ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Накануне саммита СНГ Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Переговоры завершились подписанием и ратификацией важных соглашений в разных сферах — от экономики до "оборонки". О чем шла речь — в материале РИА Новости.
Встреча назрела давно
Визит в Бишкек — первая зарубежная поездка российского лидера в этом году. По прибытии Путин возложил венки к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" ("Могила отцов"), посвященному жертвам политических репрессий 1930-х и восстания 1916-го. Жапаров принял его в государственной резиденции "Ала-Арча". Почетный караул президент России приветствовал по-киргизски: "Салам, аскер".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса "Ата-Бейит"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года, расположенному на территории комплекса "Ата-Бейит"
"Я очень рад сегодня быть в Кыргызстане", — сказал Путин. Жапаров ответил, что очень ценит отношения с Москвой. "Для укрепления союзничества и стратегического партнерства Кыргызстана и России имеются крепкая основа и широкие перспективы", — подчеркнул он. Обратив внимание на развитие народной дипломатии, упомянул строительства русских школ в республике. По проекту "Российский учитель за рубежом" в Киргизию направили более 100 педагогов.
За укрепление межгосударственных отношений Путин наградил Жапарова орденом Почета. Российский лидер отметил активность Жапарова в вопросе интеграции евразийского пространства и заверил, что Киргизия может рассчитывать на такую же конструктивность и заинтересованность с российской стороны.
Единая позиция
Обсудив региональные и глобальные проблемы, главы государств констатировали: позиции во многом совпадают. Путин напомнил, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других международных площадках, в том числе в ШОС и СНГ. Москва высоко оценивает работу Бишкека в качестве председателя СНГ. "Россия принимает у Киргизии эстафетную палочку, — уточнил президент. — Будет председательствовать в 2024-м".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на российско-киргизских переговорах в Бишкеке
Путин также принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте. Аэродром в этом городе сыграл важную роль при отражении вторжения в Баткенскую область международных террористов в 1999-м и 2000-м. После этого по просьбе киргизских властей там создали военную базу, которую Владимир Путин и президент Киргизии Аскар Акаев официально открыли 23 октября 2003-го.
"Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью", — подчеркнул Путин. Он поблагодарил киргизский народ за доброе отношение к российским военным и их семьям.
Москва намерена обеспечить форпост самым современным вооружением. "Руководство России продолжит уделять пристальное внимание вопросам обеспечения авиабазы самыми передовыми видами вооружения, современной техникой и оборудованием, будем делать все необходимое, чтобы решать бытовые и социальные проблемы военнослужащих", — сказал президент.
Авиабаза "Кант" в Киргизии
По словам Жапарова, "Кант" служит сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе. Россия и Киргизия условились расширить сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Большим достижением для обеих сторон стало соглашение о формировании совместной системы ПВО, которое сегодня ратифицировала Киргизия. Бишкек предоставит земельный участок площадью в пять гектаров рядом с российской авиабазой.
"Убежден, что созданная региональная система противовоздушной обороны будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере", — заявил Жапаров.
О чем еще договорились
Поговорили и об экономике. Россия — крупнейший инвестор в Киргизии (36 процентов вложений). В республике 800 предприятий с российским участием. До конца года Бишкек получит 1,2 миллиона тонн топлива по льготной цене. Путин сообщил, что за первые шесть месяцев 2023-го взаимный товарооборот вырос на 17,9 процента, хотя и в прошлом году был рекорд — 3,4 миллиарда долларов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документах по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документах по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Надо достичь пяти миллиардов. "Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется", — пояснил Жапаров. Путин указал на расчеты в нацвалютах. "Доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83 процентов".
Также заключили межправительственное соглашение о Киргизско-российском славянском университете, который отмечает тридцатилетие. Решили взаимодействовать в вопросах обеспечения биологической безопасности. Документ о сотрудничестве на 2024-2025-й подписали министерства юстиции.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Министерство природных ресурсов и экологии приняло меморандумы о взаимопонимании с Минсельхозом и Министерством природных ресурсов Киргизии. Также утвердили протокол о намерениях между Министерством образования и науки и МГУ имени М. В. Ломоносова.
Карабах и миротворцы
Позже Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В повестке обсуждений была ситуация вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев. Также затрагивалась тема возвращения карабахских армян в места их проживания. Чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы, по инициативе Путина лидеры после переговоров с участием делегаций пообщались тет-а-тет.
"Вопрос номер один — это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная", — сказал российский лидер. Алиев согласился, добавив, что вопросов много: "Мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня, тем более что у нас есть о чем поговорить". Азербайджанский лидер отметил, что между Москвой и Баку в этом году очень впечатляющие результаты по товарообороту, промышленной кооперации и сотрудничеству в транспортной сфере.