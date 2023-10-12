https://ria.ru/20231012/putin-1902365405.html
Путин дал поручения по развитию дорог в Красноярском крае
Путин дал поручения по развитию дорог в Красноярском крае - РИА Новости, 12.10.2023
Путин дал поручения по развитию дорог в Красноярском крае
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края дал ряд поручений, касающихся транспортной инфраструктуры... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:39
2023-10-12T19:39
2023-10-12T19:41
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края дал ряд поручений, касающихся транспортной инфраструктуры региона, в частности, кабмину поручено обеспечить своевременное финансирование и реализацию до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске. "Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Красноярского края обеспечить своевременное финансирование и реализацию до 2026 года проекта по строительству в г. Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта" - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2024 года, далее докладывать один раз в год. Кроме того, правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" поручено рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу указанного акционерного общества мероприятий по строительству второго железнодорожного пути на мосту, расположенном на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный. Доложить об исполнении поручения следует до 15 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html
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экономика, красноярский край, красноярск, россия, владимир путин
Экономика, Красноярский край, Красноярск, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения по развитию дорог в Красноярском крае
Путин дал поручения по развитию дорог и инфраструктуры в Красноярском крае
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о социально-экономическом развитии Красноярского края дал ряд поручений, касающихся транспортной инфраструктуры региона, в частности, кабмину поручено
обеспечить своевременное финансирование и реализацию до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Красноярского края обеспечить своевременное финансирование и реализацию до 2026 года проекта по строительству в г. Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта" - говорится в документе.
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Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2024 года, далее докладывать один раз в год.
Кроме того, правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" поручено рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу указанного акционерного общества мероприятий по строительству второго железнодорожного пути на мосту, расположенном на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный.
Доложить об исполнении поручения следует до 15 декабря 2023 года.
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