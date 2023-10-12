https://ria.ru/20231012/putin-1902337331.html

Путин предложил Алиеву после переговоров в Киргизии пообщаться тет-а-тет

Путин предложил Алиеву после переговоров в Киргизии пообщаться тет-а-тет - РИА Новости, 12.10.2023

Путин предложил Алиеву после переговоров в Киргизии пообщаться тет-а-тет

Президент РФ Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву после переговоров с участием делегаций пообщаться тет-а-тет, чтобы обсудить весь... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:59

2023-10-12T17:59

2023-10-12T18:22

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву после переговоров с участием делегаций пообщаться тет-а-тет, чтобы обсудить весь комплекс, в том числе и чувствительных вопросов. Путин проводит встречу с Алиевым в Киргизии, куда оба лидера прибыли на саммит СНГ, который пройдет в пятницу. В переговорах участвуют делегации обеих стран. В начале встречи российский лидер напомнил, что не так давно они с азербайджанским коллегой общались по телефону. Он уточнил, что в ходе встречи они уделят внимание вопросам, связанным с ситуацией в Нагорном Карабахе. "Вопрос номер один - это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов", - предложил Путин.Алиев поддержал предложение российского коллеги. "Очень отрадно, что вы нашли время в рамках государственного визита в Кыргызстан для встречи. На самом деле, вопросов много. Я считаю, что ваше предложение вполне разумное", - сказал президент Азербайджана.Он отметил, что они с коллегами из делегаций обсудят двустороннюю повестку дня."Тем более, что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года впечатляющие - и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере, очень много новых проектов. А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности", - добавил Алиев.С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замглавы Минобороны Александр Фомин. В делегации Азербайджана были заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев, министр обороны Закир Гасанов и министр экономики Микаил Джабаров.

https://ria.ru/20231012/pvo-1902302855.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

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