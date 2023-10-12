https://ria.ru/20231012/puteshestviya-1902329147.html

Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж

Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж - РИА Новости, 12.10.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж

Туристы-горнолыжники, предпочитающие отдыхать на зарубежных курортах, смогут этой зимой уложиться в сумму 115 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:04

2023-10-12T19:04

2023-10-12T19:04

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туристы-горнолыжники, предпочитающие отдыхать на зарубежных курортах, смогут этой зимой уложиться в сумму 115 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщает АТОР.Такое предложение есть для планирующих кататься в армянском Цахкадзоре, где сезон длится с ноября по конец марта. Курорт расположен в 50 километрах от аэропорта. Самая высокая точка катания — почти три тысячи метров, есть трассы разной сложности.Участники рынка отмечают растущий интерес к азербайджанскому курорту Шахдаг. Цена за недельный отдых с перелетом — от 130 тысяч на двоих.Отдых в Грузии, в Гудаури, выйдет как минимум на 15 тысяч рублей дороже. При этом инфраструктуру курорта по качеству поклонники зимнего отдыха сравнивают с альпийской.Желающие познакомиться с Узбекистаном могут совместить экскурсионную программу с катанием на курортах Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгиабад. Стоимость — от 155 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется купить отдельно.В Турции горнолыжники направляются на курорты Паландокен и Сарыкамыш. Цены на перелет и семидневное проживание начинаются от 151 тысяч рублей на двоих.Стоимость недельного отдыха в Сербии на курорте Капаоник начинается от 126 тысяч рублей на двоих. Траты на билеты надо прибавить к этой сумме. Желающим покататься на курортах Италии, Франции, Андорры стоит приготовить не менее 280 тысяч рублей на двоих. Стоимость виз – дополнительные расходы.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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