https://ria.ru/20231012/puteshestviya-1902329147.html
Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж
Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж - РИА Новости, 12.10.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж
Туристы-горнолыжники, предпочитающие отдыхать на зарубежных курортах, смогут этой зимой уложиться в сумму 115 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:04
2023-10-12T19:04
2023-10-12T19:04
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туристы-горнолыжники, предпочитающие отдыхать на зарубежных курортах, смогут этой зимой уложиться в сумму 115 тысяч рублей на двоих с перелетом, сообщает АТОР.Такое предложение есть для планирующих кататься в армянском Цахкадзоре, где сезон длится с ноября по конец марта. Курорт расположен в 50 километрах от аэропорта. Самая высокая точка катания — почти три тысячи метров, есть трассы разной сложности.Участники рынка отмечают растущий интерес к азербайджанскому курорту Шахдаг. Цена за недельный отдых с перелетом — от 130 тысяч на двоих.Отдых в Грузии, в Гудаури, выйдет как минимум на 15 тысяч рублей дороже. При этом инфраструктуру курорта по качеству поклонники зимнего отдыха сравнивают с альпийской.Желающие познакомиться с Узбекистаном могут совместить экскурсионную программу с катанием на курортах Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгиабад. Стоимость — от 155 тысяч рублей на двоих, авиабилеты придется купить отдельно.В Турции горнолыжники направляются на курорты Паландокен и Сарыкамыш. Цены на перелет и семидневное проживание начинаются от 151 тысяч рублей на двоих.Стоимость недельного отдыха в Сербии на курорте Капаоник начинается от 126 тысяч рублей на двоих. Траты на билеты надо прибавить к этой сумме. Желающим покататься на курортах Италии, Франции, Андорры стоит приготовить не менее 280 тысяч рублей на двоих. Стоимость виз – дополнительные расходы.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, цахкадзор, грузия, гудаури, ассоциация туроператоров россии (атор), турция, италия, андорра, франция, узбекистан, армения, азербайджан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Цахкадзор, Грузия, Гудаури, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Турция, Италия, Андорра, Франция, Узбекистан, Армения, Азербайджан
Эксперты рассказали, сколько стоят горнолыжные туры за рубеж
АТОР: цена горнолыжных туров за рубеж начинается от 115 тысяч рублей на двоих