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СМИ: Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля

СМИ: Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля - РИА Новости, 12.10.2023

СМИ: Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля

Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:53

2023-10-12T20:53

2023-10-12T20:53

кнессет израиля

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

в мире

хамас

бени ганц

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кнессет одобрил формирование чрезвычайного правительства Израиля, сообщает газета Haaretz.Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель израильской оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство. Отмечалось, что в правительство войдут сам Нетаньяху, Ганц и министр обороны Израиля Йоав Галлант. Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, а также член партии "Государственный лагерь" и бывший глава генштаба Армии обороны Израиля станут наблюдателями."Кнессет одобрил чрезвычайное правительство", - говорится в сообщении издания.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.

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кнессет израиля, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, в мире, хамас, бени ганц