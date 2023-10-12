https://ria.ru/20231012/povrezhdenie-1902243396.html

В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры

В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.10.2023

В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о повреждении взрывом критической инфраструктуры в одном из районов... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T13:48

2023-10-12T13:48

2023-10-12T13:48

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о повреждении взрывом критической инфраструктуры в одном из районов области. Синегубов заявил, что "в результате вчерашних ударов по Харьковскому району области частично пострадала критическая инфраструктура". О каком объекте шла речь, чиновник не утонил. По его словам, экстренные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия. При этом добавил, что сейчас сложный осенне-зимний период для населения, поскольку энергетика страны под прицелом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, украина