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В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/povrezhdenie-1902243396.html
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.10.2023
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о повреждении взрывом критической инфраструктуры в одном из районов... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T13:48
2023-10-12T13:48
в мире
харьковская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о повреждении взрывом критической инфраструктуры в одном из районов области. Синегубов заявил, что "в результате вчерашних ударов по Харьковскому району области частично пострадала критическая инфраструктура". О каком объекте шла речь, чиновник не утонил. По его словам, экстренные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия. При этом добавил, что сейчас сложный осенне-зимний период для населения, поскольку энергетика страны под прицелом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале о повреждении взрывом критической инфраструктуры в одном из районов области.
Синегубов заявил, что "в результате вчерашних ударов по Харьковскому району области частично пострадала критическая инфраструктура". О каком объекте шла речь, чиновник не утонил.
По его словам, экстренные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия. При этом добавил, что сейчас сложный осенне-зимний период для населения, поскольку энергетика страны под прицелом.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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