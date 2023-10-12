https://ria.ru/20231012/posobiya-1902368390.html

На пособия по уходу за ребенком выделят 1,4 миллиарда рублей

На пособия по уходу за ребенком выделят 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.10.2023

На пособия по уходу за ребенком выделят 1,4 миллиарда рублей

Около 1,4 миллиарда рублей будет предварительно направлено в 2024 году на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при преждевременном выходе на работу, сообщила РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T19:54

2023-10-12T19:54

2023-10-12T19:55

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Около 1,4 миллиарда рублей будет предварительно направлено в 2024 году на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при преждевременном выходе на работу, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда РФ. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента РФ подготовлен законопроект о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет родителям в случае выхода из декрета на работу на полный день до достижения ребенком обозначенного возраста. Минтруд уточнил, что пособие сохраняется, если получателем является мама, папа или другой родственник. "По предварительным оценкам, на выплаты пособия в случае выхода из отпуска по уходу и возобновления трудовой деятельности до 1,5 лет ребенка в 2024 году будет направлено 1,4 миллиардов рублей, в 2025 году – 1,6 миллиардов рублей, в 2026 году – 1,8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что необходимые средства предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

https://ria.ru/20230930/vyplaty-1899638457.html

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общество, россия, михаил мишустин