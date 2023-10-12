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Киссинджер осудил немецкую миграционную политику - РИА Новости, 12.10.2023
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12:41 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/politika-1902224740.html
Киссинджер осудил немецкую миграционную политику
Киссинджер осудил немецкую миграционную политику - РИА Новости, 12.10.2023
Киссинджер осудил немецкую миграционную политику
Генри Киссинджер на фоне пропалестинских протестов в Германии назвал ошибкой решение Берлина принять такое большое количество мигрантов с иным религиозным и... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:41
2023-10-12T12:41
в мире
израиль
германия
берлин (город)
генри киссинджер
олаф шольц
владимир путин
оон
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Генри Киссинджер на фоне пропалестинских протестов в Германии назвал ошибкой решение Берлина принять такое большое количество мигрантов с иным религиозным и культурным мировоззрением, таким мнением экс-госсекретарь США поделился в интервью изданию Welt. "Это было большой ошибкой впускать так много людей с концептуально совершенно иным культурным и религиозным бэкграундом, потому что тем самым создаются группы интересов", - сообщил он, отвечая на просьбу прокомментировать пропалестинские акции в Германии. По мнению Киссинджера, Берлину сейчас необходимо встать на сторону Израиля, что может включать также военную поддержку. Ранее канцлер Олаф Шольц на пленарном заседании бундестага сообщил, что министерство внутренних дел Германии запретит деятельность ХАМАС и организующей пропалестинские протесты в стране организации "Самидун". Ранее глава немецко-израильского общества и депутат бундестага от партии "Зеленые" Фолькер Бек призвал к запрету организаций, организующих в Германии митинги в поддержку Палестины. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/pilot-1902208076.html
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в мире, израиль, германия, берлин (город), генри киссинджер, олаф шольц, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Германия, Берлин (город), Генри Киссинджер, Олаф Шольц, Владимир Путин, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Киссинджер осудил немецкую миграционную политику

Киссинджер осудил миграционную политику ФРГ на фоне пропалестинских протестов

© AP Photo / Richard DrewГенри Киссинджер
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Richard Drew
Генри Киссинджер . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Генри Киссинджер на фоне пропалестинских протестов в Германии назвал ошибкой решение Берлина принять такое большое количество мигрантов с иным религиозным и культурным мировоззрением, таким мнением экс-госсекретарь США поделился в интервью изданию Welt.
"Это было большой ошибкой впускать так много людей с концептуально совершенно иным культурным и религиозным бэкграундом, потому что тем самым создаются группы интересов", - сообщил он, отвечая на просьбу прокомментировать пропалестинские акции в Германии.
По мнению Киссинджера, Берлину сейчас необходимо встать на сторону Израиля, что может включать также военную поддержку.
Ранее канцлер Олаф Шольц на пленарном заседании бундестага сообщил, что министерство внутренних дел Германии запретит деятельность ХАМАС и организующей пропалестинские протесты в стране организации "Самидун".
Ранее глава немецко-израильского общества и депутат бундестага от партии "Зеленые" Фолькер Бек призвал к запрету организаций, организующих в Германии митинги в поддержку Палестины.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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