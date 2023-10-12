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Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму

Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму - РИА Новости, 12.10.2023

Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму

Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T22:44

2023-10-12T22:44

2023-10-12T22:44

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при попытке высадить десант в Крыму. Минобороны России 4 октября сообщило, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже в ФСБ сообщили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен. Юсов в тот же день признал факт потерь без сообщения подробностей, но о пленном тогда ничего не сказал. "Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный", - сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.

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киев, россия, министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, черное море, в мире