https://ria.ru/20231012/plen-1902396391.html
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму - РИА Новости, 12.10.2023
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму
Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:44
2023-10-12T22:44
2023-10-12T22:44
специальная военная операция на украине
киев
россия
министерство обороны украины
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
черное море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899095297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f51e95563aa68bb99fd3c7cc2149817a.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при попытке высадить десант в Крыму. Минобороны России 4 октября сообщило, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже в ФСБ сообщили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен. Юсов в тот же день признал факт потерь без сообщения подробностей, но о пленном тогда ничего не сказал. "Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный", - сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
киев
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899095297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f45207b2a365d487634d2d9b7ac24549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, черное море, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Министерство обороны Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Черное море, В мире
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму
МО Украины: военного ВСУ взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму