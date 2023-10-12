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Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/plen-1902396391.html
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму - РИА Новости, 12.10.2023
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму
Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T22:44
2023-10-12T22:44
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при попытке высадить десант в Крыму. Минобороны России 4 октября сообщило, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже в ФСБ сообщили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен. Юсов в тот же день признал факт потерь без сообщения подробностей, но о пленном тогда ничего не сказал. "Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный", - сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
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киев, россия, министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, черное море, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Министерство обороны Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Черное море, В мире
Киев признал, что военного взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму

МО Украины: военного ВСУ взяли в плен при попытке высадки десанта в Крыму

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на линии фронта
Украинский военнослужащий на линии фронта - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов только спустя восемь дней признал, что украинский военный попал в плен при попытке высадить десант в Крыму.
Минобороны России 4 октября сообщило, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже в ФСБ сообщили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен. Юсов в тот же день признал факт потерь без сообщения подробностей, но о пленном тогда ничего не сказал.
"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный", - сказал Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМинистерство обороны УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныЧерное мореВ мире
 
 
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