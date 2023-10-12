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В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit - РИА Новости, 12.10.2023
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20:45 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/patsifisty-1902378571.html
В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit
В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit - РИА Новости, 12.10.2023
В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit
Американские пацифисты пикетируют филиал израильской оборонной компании Elbit Systems и прочие предприятие военно-промышленного комплекса в штате Массачусетс,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:45
2023-10-12T20:45
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Американские пацифисты пикетируют филиал израильской оборонной компании Elbit Systems и прочие предприятие военно-промышленного комплекса в штате Массачусетс, сообщило движение CODEPINK. "Насилие по всему миру было бы невозможно без поддержки американской военной машины, а ее представительства – на наших задних дворах", - сказано в публикации в социальной сети Х. Протестующие заблокировали вход в здание Elbit и разбрызгали рядом красную краску. Претензии к компании пацифисты объяснили тем, что она является крупнейшим израильским поставщиком вооружений, а ее беспилотниками пользуются, в частности, американские власти для контроля за "колониальными границами". С помощью моторной лодки пацифисты также заблокировали подъезды к предприятиям американской компании L3Harris, которую они обвинили в "наживе на войне, тюремной индустрии и насильственной оккупации Палестины".
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в мире, массачусетс, сша
В мире, Массачусетс, США
В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit

Пацифисты пикетируют офис израильского производителя оружия Elbit в США

© Фото : CODEPINKАкция протеста американских пацифистов около военно-промышленной компании L3Harris в в штате Массачусетс
Акция протеста американских пацифистов около военно-промышленной компании L3Harris в в штате Массачусетс - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : CODEPINK
Акция протеста американских пацифистов около военно-промышленной компании L3Harris в в штате Массачусетс
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Американские пацифисты пикетируют филиал израильской оборонной компании Elbit Systems и прочие предприятие военно-промышленного комплекса в штате Массачусетс, сообщило движение CODEPINK.
"Насилие по всему миру было бы невозможно без поддержки американской военной машины, а ее представительства – на наших задних дворах", - сказано в публикации в социальной сети Х.
Протестующие заблокировали вход в здание Elbit и разбрызгали рядом красную краску. Претензии к компании пацифисты объяснили тем, что она является крупнейшим израильским поставщиком вооружений, а ее беспилотниками пользуются, в частности, американские власти для контроля за "колониальными границами".
С помощью моторной лодки пацифисты также заблокировали подъезды к предприятиям американской компании L3Harris, которую они обвинили в "наживе на войне, тюремной индустрии и насильственной оккупации Палестины".
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