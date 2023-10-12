https://ria.ru/20231012/patsifisty-1902378571.html

В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit

В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit - РИА Новости, 12.10.2023

В США пикетируют представительство израильского производителя оружия Elbit

Американские пацифисты пикетируют филиал израильской оборонной компании Elbit Systems и прочие предприятие военно-промышленного комплекса в штате Массачусетс,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:45

2023-10-12T20:45

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Американские пацифисты пикетируют филиал израильской оборонной компании Elbit Systems и прочие предприятие военно-промышленного комплекса в штате Массачусетс, сообщило движение CODEPINK. "Насилие по всему миру было бы невозможно без поддержки американской военной машины, а ее представительства – на наших задних дворах", - сказано в публикации в социальной сети Х. Протестующие заблокировали вход в здание Elbit и разбрызгали рядом красную краску. Претензии к компании пацифисты объяснили тем, что она является крупнейшим израильским поставщиком вооружений, а ее беспилотниками пользуются, в частности, американские власти для контроля за "колониальными границами". С помощью моторной лодки пацифисты также заблокировали подъезды к предприятиям американской компании L3Harris, которую они обвинили в "наживе на войне, тюремной индустрии и насильственной оккупации Палестины".

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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