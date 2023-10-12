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Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков

Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков - РИА Новости, 12.10.2023

Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков

Пассажирка самолета рейса Москва-Сочи, который экстренно сел в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медиков, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:44

2023-10-12T20:44

2023-10-12T20:44

происшествия

волгоград

москва

сочи

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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Пассажирка самолета рейса Москва-Сочи, который экстренно сел в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медиков, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг вечером самолет рейсом Москва-Сочи совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. "Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира", - сообщили агентству в комитете. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, 60-летнюю женщину пытались спасти сами бортпроводники, но безрезультатно.

https://ria.ru/20230323/pomosch-1860201809.html

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происшествия, волгоград, москва, сочи