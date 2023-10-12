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Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков
Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков - РИА Новости, 12.10.2023
Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков
Пассажирка самолета рейса Москва-Сочи, который экстренно сел в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медиков, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:44
2023-10-12T20:44
2023-10-12T20:44
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Пассажирка самолета рейса Москва-Сочи, который экстренно сел в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медиков, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг вечером самолет рейсом Москва-Сочи совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. "Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира", - сообщили агентству в комитете. По информации источника РИА Новости в экстренных службах, 60-летнюю женщину пытались спасти сами бортпроводники, но безрезультатно.
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Происшествия, Волгоград, Москва, Сочи
Пассажирка рейса в Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия медиков
Пассажирка севшего в Волгограде рейса Москва — Сочи умерла до прибытия медиков
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Пассажирка самолета рейса Москва-Сочи, который экстренно сел в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медиков, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По информации ведомства, в четверг вечером самолет рейсом Москва-Сочи совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.
"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира", - сообщили агентству в комитете.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах, 60-летнюю женщину пытались спасти сами бортпроводники, но безрезультатно.
В США пассажир пришел на помощь пилоту, потерявшему сознание