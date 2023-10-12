https://ria.ru/20231012/palestina-1902336316.html

Президент Палестины призвал предоставить сектору Газа воду и свет

Президент Палестины призвал предоставить сектору Газа воду и свет - РИА Новости, 12.10.2023

Президент Палестины призвал предоставить сектору Газа воду и свет

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал отправить гуманитарную помощь в сектор Газа и открыть гуманитарные коридоры, передает палестинское агентство WAFA. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:54

2023-10-12T17:54

2023-10-12T18:10

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КАИР, 12 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал отправить гуманитарную помощь в сектор Газа и открыть гуманитарные коридоры, передает палестинское агентство WAFA.В четверг Аббас прибыл в столицу Иордании Амман, где встретился с королем Абдаллой II.Согласно сообщению агентства, в ходе встречи с иорданским монархом лидер Палестины призвал к "прекращению израильской агрессии против палестинского народа, отправке гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа, обеспечению анклава водой и электричеством и открытию гуманитарных коридоров".Кроме того, Аббас "подчеркнул необходимость перехода к политическим действиям для прекращения израильской оккупации и достижения мира". Президент Палестины призвал освободить гражданских лиц и пленных и назвал неприемлемым убийство мирных жителей с обеих сторон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, палестина, израиль, махмуд аббас, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон