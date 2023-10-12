https://ria.ru/20231012/palestina-1902147742.html

Глава Палестины обсудит с королем Иордании прекращение боев в секторе Газа

Глава Палестины обсудит с королем Иордании прекращение боев в секторе Газа - РИА Новости, 12.10.2023

Глава Палестины обсудит с королем Иордании прекращение боев в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг встретится с королем Иордании Абдаллой II для координации позиций и начала контактов с международным сообществом,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T00:25

2023-10-12T00:25

2023-10-12T00:25

палестина

иордания

рамалла

махмуд аббас

абдалла ii

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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РАМАЛЛА, 12 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг встретится с королем Иордании Абдаллой II для координации позиций и начала контактов с международным сообществом, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа, заявил РИА Новости источник в администрации палестинского лидера. "Президент Палестины Махмуд Аббас завтра из Рамаллы направится в Амман, чтобы встретиться с королем Иордании Абдаллой II для координации позиций и начала переговоров с международным сообществом, чтобы оказать давление с целью остановить израильскую агрессию в секторе Газа", - сказал источник. Также целью встречи Аббаса с иорданским монархом будет обсуждение усилий по "открытию безопасных коридоров для гражданского населения и доставки медицинской и продовольственной помощи в сектор Газа".

https://ria.ru/20231012/palestina-1902146767.html

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палестина, иордания, рамалла, махмуд аббас, абдалла ii, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире