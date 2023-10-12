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Путин поручил ввести наказание за несоблюдение квот выбросов в атмосферу
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение квот выбросов в атмосферу - РИА Новости, 12.10.2023
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение квот выбросов в атмосферу
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря предусмотреть административную ответственность для предпринимателей в части несоблюдения квот выбросов в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T19:36
2023-10-12T19:36
2023-10-12T19:36
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря предусмотреть административную ответственность для предпринимателей в части несоблюдения квот выбросов в атмосферу, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ с учетом ранее данного поручения в период осенней сессии 2023 года обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, за неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в виде штрафов, исчисляемых исходя из выручки таких лиц, за недостижение в установленный срок указанных квот", - говорится в сообщении. Срок исполнения - 30 декабря, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Путин поручил ввести наказание за несоблюдение квот выбросов в атмосферу
Путин поручил ввести ответственность за несоблюдение квот выбросов в атмосферу
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря предусмотреть административную ответственность для предпринимателей в части несоблюдения квот выбросов в атмосферу, сообщается в перечне
поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ с учетом ранее данного поручения в период осенней сессии 2023 года обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, за неисполнение обязанностей, связанных с обеспечением проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, обеспечением установления и соблюдения квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в виде штрафов, исчисляемых исходя из выручки таких лиц, за недостижение в установленный срок указанных квот", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 30 декабря, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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