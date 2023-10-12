https://ria.ru/20231012/operatsiya-1902348066.html

В ХАМАС заявили, что выпустили более четырех тысяч ракет

В ХАМАС заявили, что выпустили более четырех тысяч ракет - РИА Новости, 12.10.2023

В ХАМАС заявили, что выпустили более четырех тысяч ракет

В момент начала операции движением были выпущены 4,5 тысячи ракет, из которых 3,5 тысячи по израильским поселениям около границы с сектором Газа, заявил... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T18:31

2023-10-12T18:31

2023-10-12T19:03

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

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КАИР, 12 окт - РИА Новости. В момент начала операции движением были выпущены 4,5 тысячи ракет, из которых 3,5 тысячи по израильским поселениям около границы с сектором Газа, заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла ХАМАС) Абу Обейда.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас