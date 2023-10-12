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ВСУ выпустили 69 боеприпасов по ДНР
ВСУ выпустили 69 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 12.10.2023
ВСУ выпустили 69 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за день выпустили 69 боеприпасов различного калибра, в том числе противорадиолокационную ракету HARM, по территории ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T21:55
2023-10-12T21:55
2023-10-12T21:55
донецкая народная республика
донецк
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за день выпустили 69 боеприпасов различного калибра, в том числе противорадиолокационную ракету HARM, по территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В течение дня ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) совершили 15 обстрелов, выпустив по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району 69 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия калибра 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибра 152, 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, противорадиолокационная ракета HARM", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что в четверг в результате обстрела со стороны ВСУ городской больницы в Кировском районе Донецка погибли медсестра и мирный житель. Еще одна мирная жительница получила ранение. В результате обстрела Петровского района города пострадала еще одна женщина. Кроме того, как сообщает Пушилин, получили повреждение жилой дом в поселке Зайцево, а также учебное заведение и мост в Ясиноватском районе.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 69 боеприпасов по ДНР
Пушилин: ВСУ выпустили 69 боеприпасов по ДНР, в том числе ракету HARM