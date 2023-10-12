https://ria.ru/20231012/obstrel-1902384845.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T21:14

2023-10-12T21:14

2023-10-12T21:14

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украина

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, Петровский район - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, нато, сцкк, донецк, происшествия, украина